Le président américain Donald Trump s'est félicité mercredi que son parti ait conservé et même renforcé sa majorité au Sénat, une "grande victoire" selon le dirigeant, malgré la reconquête de la Chambre des représentants par les démocrates.

Deux ans après la victoire choc de l'homme d'affaires, propulsé à la Maison-Blanche sans la moindre expérience politique ou diplomatique, les Américains n'ont pas créé la "vague" anti-Trump longtemps crainte au parti républicain.

"Ai reçu tant de Félicitations de tant de personne après notre Grande Victoire hier soir, y compris de pays étrangers (amis) qui m'attendaient au tournant, et espéraient, sur les Accords Commerciaux. Maintenant on peut tous retourner au travail et accomplir des choses!" a-t-il tweeté mercredi à l'aube.

