Noeudvembre: le noeud papillon contre le cancer de la prostate

L'organisme de lutte contre le cancer de la prostate PROCURE entame sa cinquième campagne de financement annuelle par le biais de noeuds papillon griffés.

L'initiative Noeudvembre propose à la population de se procurer un noeud papillon conçu par le designer montréalais Philippe Dubuc pour soutenir la recherche de même que les programmes d'aide aux personnes atteintes d'un cancer de la prostate.

Le président-directeur général de PROCURE, Laurent Proulx, se donne pour objectif d'amasser 500 000 $, mais aussi de sensibiliser le public à l'importance de dépister rapidement cette maladie, la forme de cancer la plus répandue chez les hommes.

«Les hommes, on est très vigilants avec nos pneus d'hiver, avec la petite lumière qui s'allume sur le tableau de bord. Mais on n'est pas très vigilants avec notre santé. On va attendre, attendre et attendre», se désole-t-il.

M. Proulx invite également les donateurs à arborer fièrement leurs noeuds papillon en solidarité envers les hommes atteints d'un cancer de la prostate tels que l'un des porte-parole de PROCURE, le chroniqueur sportif Jean Pagé, qui connaît présentement une rechute.

«C'est un petit clin d'oeil en soutien à leur maladie», fait valoir M. Proulx, qui souligne que 12 Québécois par jour reçoivent un tel diagnostic.

Pour souligner le cinquième anniversaire de la campagne, PROCURE propose également cette année un coffret de cinq noeuds papillon (que vous pouvez voir ci-dessus) créé en collaboration avec Maripier Morin.

Parmi les nombreux autres «ambassadeurs» de Noeudvembre figurent la plongeuse olympique Roseline Filion, l'animateur Dany Turcotte, l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde, l'animatrice Mélanie Maynard, le chef cuisinier Louis-François Marcotte et le joueur de hockey Jeff Petry.

