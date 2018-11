L'acteur Idris Elba a finalement reçu les honneurs qu'il méritait, soit d'obtenir le statut de l'homme le plus sexy de 2018.

Le magazine People qui élit chaque année «l'homme vivant le plus sexy» depuis 1985 a arrêté son choix sans surprise sur l'homme de 46 ans au sourire contagieux, au regard à la fois rieur et mystérieux et aux muscles saillants.

People

Idris Elba a affirmé que «c'était une belle surprise – et certainement bon pour l'égo». Il a cependant tenu à spécifier qu'il n'avait pas toujours joui de ce physique enviable. «Mon nom était Idrissa Akuna Elba, ok? On m'a intimidé un peu, mais aussitôt que j'ai pu faire pousser une moustache, j'étais le jeune le plus cool du coin. Laissez pousser une moustache, musclez-vous un peu, c'est fou»

Celui qui a joué dans Mandela : Long Walk to Freedom, Avengers ou Thor a notamment avoué au magazine People que la célébrité qui l'attirait le plus était la joueuse de tennis Serena Williams, qu'il a qualifiée de très séduisante et de dure à cuire.

Il a également révélé que sa chanson préférée du moment était Joanne de Lady Gaga, ce qui le rend encore plus sexy!

Pour ceux qui ne se rappellent pas quand ils sont tombés sous le charme d'Idris, voici un petit rappel du film Obsessed, sorti en 2009,dans lequel il jouait aux côtés de Beyoncé.

Sur Twitter, le comédien britannique a remercié ses fans et encouragé ses abonnés américains à voter lors des élections de mi-mandat. «Votre vote peut faire la différence», a-t-il souligné.

Who'd have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don't forget to grab your issue this week https://t.co/WI7eWfXOPB. I'm honoured & thankful. What's even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!👊🏾 pic.twitter.com/TBQapjxJsT — Idris Elba (@idriselba) 6 novembre 2018

L'année dernière, l'acteur Dwayne «The Rock» Johnson avait remporté le titre de l'homme le plus sexy de l'année du magazine People, tout comme David Beckham, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Brad Pitt et Channing Tatum avant lui.

