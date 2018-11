L'annonce du décès de l'ex-premier ministre Bernard Landry, mardi, a eu l'effet d'une déferlante sur les réseaux sociaux.

Alors que le Parti québécois, auquel il a dédié une grande partie de sa vie, se remet encore d'une déconfiture historique aux dernières élections, il semble que de nombreux Québécois continuent de vouer un grand respect à l'homme politique, fervent militant pour l'indépendance du Québec.

Ils ont été nombreux à se tourner vers la twittosphère pour saluer le «patriote de Verchères».

Décès d'un grand monsieur qui rêvait d' #indépendance comme toi, comme moi, comme nous... Bernard Landry, excellent chef du @partiquebecois et premier ministre J'aimais son ton calme et réfléchi, sa culture et ses manières de gentleman... #BernardLandry à hauteur d'homme pic.twitter.com/UIpuDVcvqp

Le Québec perd aujourd'hui l'un de ses bâtisseurs, un homme qui aimait le Québec sans jamais faillir et un fervent militant de l'indépendance. "Sortir, parler, convaincre" Bon repos M. Landry et merci pour tout. pic.twitter.com/IOa7XpoGOm

Même ceux qui ne partageaient pas ses convictions politiques ont salué un grand homme, autant sur les réseaux sociaux qu'à la télé et à l'Assemblée nationale.

Nous étions très certainement de conviction différente mais on doit reconnaître à Bernard Landry son amour, son dévouement; pour le Québec et pour le service public . Sympathie à son épouse Chantal, sa famille, amis et nombreux partisans Mes pensées et prières vous accompagnent