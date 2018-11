7 calendriers de l’Avent pour vous gâter pendant un mois

Bonne Maman

Courtoisie

Découvrez une nouvelle tartinade tous les matins pendant 23 jours et la surprise que vous réserve la marque pour le 24. On a droit aux saveurs classiques de Bonne Maman, mais aussi à quelques petits pots originaux comme Pêche et abricot ou encore Framboise et litchi.

Entre 30 et 40$.

Disponible dans certaines épiceries fines, marchés publics et supermarchés ou via le site www.lemust.ca