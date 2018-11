«The Walking Dead»: l'avenir de Rick Grimes est scellé

Pour son tout dernier épisode dans The Walking Dead, Rick Grimes a droit à un départ à la hauteur de son personnage dans la série.

Nous avons laissé Rick Grimes en bien mauvaise posture dans le quatrième épisode de cette neuvième saison. Ce lundi 5 novembre, les fans de The Walking Dead vont enfin connaître le destin réservé au héros de la série depuis presque dix ans. D'autant plus que ce départ a été annoncé bien en amont, lors de la promotion de cette neuvième saison. Il a pour but de permettre à l'acteur Andrew Lincoln de prendre ses distances avec le monde des zombies.

Intitulé Ce qui vient après (What Comes After), l'épisode 5 restera gravé dans la mémoire des spectateurs comme le dernier épisode du leader au chapeau de cow-boy. Cette fois, c'est officiel, Rick s'en est allé.

ATTENTION SPOILERS

Voilà une semaine que l'on se demande si Rick sortira vivant de la situation désespérée dans laquelle il se trouve. Embroché sur une tige en métal et encerclé par deux meutes gigantesques de zombies, l'avenir semble bien sombre pour le leader d'Alexandria.

Une situation plus que délicate, de laquelle Rick Grimes va se sortir, non sans peine, avant de s'enfuir à cheval. Débute alors une longue introspection pour le personnage central de The Walking Dead qui croise de nombreux fantômes de son passé. Tiraillé entre son devoir de protéger les siens et l'envie de totalement lâcher prise, il va être sujet à de nombreuses visions qui vont le pousser à s'accrocher pour dévier les «walkers» ayant fusionné en une seule horde.

Comme dans l'épisode précédent, on retrouve Jadis, qui continue de fuir. Elle semble fixer un point de rendez-vous avec l'énigmatique hélicoptère.

Grièvement blessé, Rick guide les zombies après être remonté à cheval. Dans une première vision, il retrouve Shane, son ancien meilleur ami. Le shérif s'excuse alors de l'avoir tué (à la fin de la deuxième saison). Shane en profite pour lui révéler que Judith est bien sa fille et l'incite à continuer de se battre. Un leitmotiv qui sera récurrent dans chacune des visions de Rick.

«Je suis venu tuer Negan»

Éloigné du reste des survivants, Rick se consume à mesure que sa blessure s'aggrave. Pendant ce temps, Maggie, décidée à enfin faire payer Negan pour le meurtre sanglant de Glenn (survenu au début de la septième saison), se confronte enfin à lui après une ultime tentative de Michonne pour l'en empêcher.

Et c'est une des grandes surprises de cet épisode 5: persuadée de venger Glenn en tuant Negan, Maggie se rend compte que l'homme à l'origine de toute sa colère n'est plus. Après avoir poussé Maggie dans ses derniers retranchements en décrivant le supplice de Glenn, Negan se dévoile enfin à la lumière de sa geôle. C'est un homme en pleurs, sans défense, rattrapé par ses démons et incapable d'en finir lui-même qui demande à Maggie de l'achever.

Maggie le renvoie alors dans sa cellule, réalisant le bien-fondé de la décision de Rick de ne pas tuer leur bourreau: "Je suis venu tuer Negan. Ton sort est déjà pire que la mort".

Les adieux du héros

Perdant une nouvelle fois connaissance, Rick retrouve la ferme d'Hershel. Dans une scène pleine d'émotion en raison de la dernière apparition de l'acteur Scott Wilson, décédé le 6 octobre, les deux hommes échangent et Rick s'excuse à nouveau pour toutes les épreuves qu'il a fait endurer à Hershel et sa famille. Enfin, Rick retrouve Sasha au milieu d'un champs de cadavres dans une scène iconique qui rappellera à certains la bande dessinée à l'origine de la série.

Nouveau réveil pour notre héros qui arrive au pont, symbole de la nouvelle civilisation qu'il tente tant bien que mal de mettre en place depuis la fin du conflit avec Negan.

Rick s'évanouit à nouveau et dans une dernière vision Daryl, Michonne, Carol, Maggie et les autres viennent au secours de leur leader. Encouragé par Michonne à continuer à se battre, Rick se réveille encore. Malgré un ultime effort pour traverser le pont, ce dernier tient toujours, permettant à la horde de zombies de traverser.

Pensant une nouvelle fois à une hallucination en voyant débarquer ses amis, Rick comprend qu'il s'agit de la réalité et décide de se sacrifier dans un ultime acte d'héroïsme. Il tire sur des bâtons de dynamite pour faire exploser le pont afin d'empêcher les zombies de traverser. Et alors que les zombies tombent un à un dans l'eau, Daryl laisse couler les larmes sur son visage tandis que Carol et Maggie retiennent Michonne, hurlant de douleur.

Jadis apparaît de nouveau à l'écran alors que l'hélicoptère qui doit venir la chercher approche. Au milieu des cadavres de zombies qui suivent le courant, la fugitive aperçoit Rick sur la rive et propose un nouveau marché à son intermédiaire dans le talkie-walkie. Jadis avoue qu'elle n'a pas de «A» comme convenu mais apporte «B».

Dans son ultime séquence, Rick Grimes se réveille face à Jadis. L'hélicoptère redécolle et Rick, placé sous assistance médicale, ne semble pas vraiment réaliser ce qui lui arrive alors qu'il s'envole pour une destination inconnue. L'histoire de Rick dans The Walking Dead s'achève sur une multitude de questions quant à son avenir. Mais une chose est sûre, il est bel et bien vivant.

Judith Grimes reprend le flambeau

Mais le plus récent épisode contient une dernière surprise. De nouveaux personnages apparaissent à l'écran. Ils sont en très mauvaise posture et tentent de s'en sortir alors qu'ils sont encerclés par les rôdeurs. Des coups de feu retentissent et une voix d'enfant les invite à fuir dans sa direction.

Le petit groupe, dans lequel on aperçoit notamment l'acteur Dan Folger (Les Animaux Fantastiques) fait face à une jeune fille. Le petit groupe se présente alors: Magna, Connie, Kelly, Yumiko et Luke (leurs noms seront d'ailleurs familiers aux lecteurs de la bande dessinée de Robert Kirkman). Face à eux, c'est Judith Grimes, la fille de Rick. On comprend alors qu'un nouveau saut dans le temps a eu lieu après la disparition de Rick. Judith, un katana dans le dos, porte également le revolver et le chapeau de son père. La relève est assurée.

Si l'avenir de Rick dans la série est maintenant scellé, il se pourrait bien qu'on le retrouve plus vite que prévu. En effet, AMC a révélé qu'une série de films The Walking Dead allait voir le jour très bientôt avec Rick Grimes.

Le premier de ses trois films verrait l'intrigue débuter là où s'est achevé l'épisode 5 de la saison 9. Ce film, dont la production est prévue pour 2019, se concentrerait sur «l'endroit où Rick est emmené par Jadis», a expliqué AMC par voie de communiqué. Un projet encore bien mystérieux dont on entendra sûrement parler très vite.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

