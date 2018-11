Recycler est maintenant une habitude pour les Canadiens. Tous les ménages et les établissements sont munis de leur bac de recyclage. Pourtant de toutes ces matières collectées, impossible de savoir la quantité qui sera réellement recyclée.

Ce n'est pas l'entièreté des matières récupérées qui le seront. Selon le bilan de Recyc-Québec produit en 2015, les ménages québécois ont généré en 2012 plus d'un million de tonnes de matières «potentiellement» recyclables. De ces matières, 63 % ont été déposées dans les bacs et envoyées dans un centre de tri. Seulement 54 % de ce chiffre a été revendu en 2015 par les centres de tri, donc acheminées pour être recyclées, comme le note Le Devoir.

Sans oublier que l'industrie du recyclage a connu certains rebondissements depuis quelque temps. Le Canada a mauvaise presse en matière de recyclage à travers le monde et connaît des moments plus difficiles, surtout depuis que la Chine a décidé d'arrêter d'importer les matières recyclées.

EN VIDÉO: Que se passe-t-il quand la Chine ne veut plus du plastique recyclé?

La Chine étant le principal acheteur mondial, 60% des matières recyclées au Québec étaient exportées en Asie. Cette décision a inévitablement déclenché une crise dans l'industrie du recyclage, qui a profondément divisé les élus, jusqu'à Montréal.

Le centre de tri de Montréal, géré par Rebuts solides, menaçait de fermer ses portes à cause de la chute du prix des matières recyclées. L'administration de Valérie Plante a proposé de sauver l'entreprise à l'aide d'un nouveau contrat de 29,2 M$.

Les Canadiens en confiance?

Malgré ces controverses, un nouveau sondage révèle que la moitié des Canadiens (54%) ont confiance en la bonne gestion des déchets recyclables au pays.

Firme Léger Comme cette carte l'indique, plus de la moitié des Canadiens (54%) ont confiance en la bonne gestion des déchets recyclables au Canada.

Plus précisément, ce sont les milléniaux (63%) qui font le plus confiance au système de recyclage pour bien recycler leurs déchets, alors que les Canadiens plus âgés (Génération X et Baby-boomers) sont plus sceptiques (52% et 51%).

L'Alberta est la province où la proportion de citoyens ayant confiance en leur système de recyclage est la plus forte (62%), alors que celle-ci demeure relativement stable entre les autres provinces.

Ce sondage web a été réalisé du 21 au 24 octobre 2018 auprès de 1581 Canadiens âgé(e)s de 18 ou plus, à partir du panel en ligne de LegerWeb. La marge d'erreur est de 2,5%.