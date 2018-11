La sauce à pâtes du commerce, un mauvais choix?

Que ce soit pour accompagner ses spaghettis, ses tortellinis, ses orecchiettes ou ses rigatonis, la sauce change un plat du tout au tout et a en plus le mérite de nous faire oublier la grisaille. Et si le temps vous manquait, que vous deviez prendre une version du commerce, devriez-vous vous sentir mal? Non, mais ouvrez grand les yeux.

Les nutritionnistes vous conseilleront toujours de faire des sauces maison, mais conviennent que le temps est une denrée de plus en plus rare, nous poussant à acheter des mets déjà préparés. Heureusement, les sauces du commerce «sont loin d'être les pires aliments transformés que l'on peut trouver à l'épicerie», note la nutritionniste Annie Ferland, derrière le blogue Science & Fourchette.

Voici ce qu'il faut préférer (par portion de 125 ml) :

Une liste d'ingrédients courte et facile à comprendre, c'est-à-dire exempte de mots scientifiques incompréhensibles.

Un pourcentage de valeur quotidienne de sodium en deçà de 15%

Moins de 5g de sucre

Moins de 5g de lipides

Exempte de nitrite et d'huile hydrogénée

Mais ce n'est pas tout. Oui, elles aident souvent à ajouter des légumes dans nos assiettes (et surtout de la saveur) mais, simplement servies sur des pâtes alimentaires, elles ne complètent pas un repas parfaitement en terme de valeurs nutritives. «Ces produits peuvent dépanner à l'occasion mais il faut également penser à ajouter une source de protéines», fait valoir la nutritionniste Isabelle Huot.

Bien évidemment, les sauces Alfredo et rosé qui comprennent de la crème seront plus grasses. Vérifiez tout de même la dose de sel et de sucre.

Trois petites nouvelles

Sauces Classico Riserva

Classico

La toute nouvelle gamme de Classico propose une sauce Marinara, Arrabbiata, Ail rôti et Légumes rôtis. Leur force: leur liste d'ingrédients courte exempte d'agents de conservation et leur goût. Les saveurs sont bien présentes. Elles sont aussi sans sucre, sans gluten, mais légèrement trop salé, entre 15% et 19% par portion de 125 ml (1/2 tasse).

On a particulièrement craqué pour celle aux légumes rôtis faite de tomates, poivrons jaunes et rouges, courgettes, champignon, carottes, oignons et huile d'olive extra-vierge. On voit et sent vraiment les morceaux de légumes encore croquants. Surprenante !

Prix : 6,99$ (650 ml)

Sauce Arrabbiata - Moisson Santé

Moisson Santé

Moisson Santé ajoute une nouvelle sauce tomatée et épicée à sa gamme : la Arrabbiata. Abordable, faite d'ingrédients frais et sans agent de conservation, elle est vraiment séduisante comme sauce dépanneur. Encore une fois, elle contient juste un peu trop de sel avec 18% de valeur quotidienne pour une demi-tasse (125 ml).

Prix : 3,99$ (570 ml)

Sauce aux tomates cerises et au fenouil – Le Choix du Président

Le Choix du Président

Originale, cette nouvelle sauce de la Collection noire du Choix du Président a attiré notre attention. Ses notes anisées et sucrées dues au fenouil caramélisé bien balancées par la tomate nous ont bien plu. Elle est toutefois un peu trop grasse avec ses 13g de lipide par portion de 125 ml. Trop de sel aussi (avec 19% de la valeur quotidienne). Elle se rachète avec sa liste d'ingrédients composée exclusivement de légumes, fines herbes et assaisonnement.

