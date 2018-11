Lowe's ferme neuf magasins Rona au Québec

Le géant américain de la rénovation résidentielle Lowe's a annoncé lundi la fermeture de 31 magasins "sous-performants" au Canada et de 20 aux États-Unis.

Lowe's prévoit que les magasins touchés fermeront leurs portes avant la fin de l'exercice 2018, le 1er février 2019.

Lowe's Canada précise que neuf magasins du Québec sont ciblés.

Plusieurs d'entre eux sont situés dans la région métropolitaine de Montréal: sur la Route 209 à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay; sur le boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu; sur le boulevard de L'Ange-Gardien à L'Assomption; sur le boulevard Sainte-Rose à Laval et sur le boulevard Maurice-Duplessis, dans l'est de Montréal.

Les autres sont situés à Granby, Rouyn-Noranda, à Ange-Gardien, en Montérégie et à Saint-Elzéar, en Beauce.

Lowe's prévoit également fermer neuf magasins en Ontario, six à Terre-Neuve, deux au Labrador et un en Colombie-Britannique.

Lowe's a affiché lundi un bénéfice de 278 millions $ US ou 88 cents US par action pour le troisième trimestre, et des revenus de 3,61 milliards $ US. Son titre est en progression de 7,5 pour cent depuis le début de l'année, mais en déclin d'environ 7 pour cent sur douze mois.

Les magasins Rona qui fermeront leurs portes au Québec:

RONA Ste-Clotilde

335, Route 209, Sainte-Clotilde-de-Chateauguay

RONA Iberville

870, boulevard d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu

RONA L'Assomption

723, boulevard L'Ange-Gardien, L'Assomption

RONA Granby Moeller

788, rue Moeller, Grandby

RONA Ste-Rose

134, boulevard Sainte-Rose, Laval

RONA Rivière-des-Prairies

9200, boulevard Maurice-Duplessis, Montréal

RONA Rouyn-Noranda

1200, rue Mantha, Rouyn-Noranda

RONA Ange-Gardien

194, rue Principale, Ange-Gardien

RONA Saint-Elzéar

100, rue du Parc Industriel, Saint Elzéar