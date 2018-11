«Occupation Double Grèce»: larmes, mises au point, et trois nouvelles candidates

L'épisode du dimanche 4 novembre d'Occupation Double Grèce a été marqué par une multitude de mises au point entre les candidats... ainsi que l'élimination la moins surprenante de la saison.

Le voyage de Jonathan et Catherine en Italie a d'abord momentanément brouillé les cartes dans l'esprit de cette dernière, elle qui est affichée avec Andrew depuis un bon moment déjà. Quelque peu contraint de devoir jouer le tout pour le tout, Jonathan a embrassé furtivement la meilleure amie d'Alanis Desilets avant de sauter en parachute.

Un échange de salive qui n'a évidemment pas plu à Andrew, et avec lequel Jonathan n'était pas non plus totalement à l'aise après coup.

L'heure n'est plus aux papillonnements

Heureusement pour le «leader» de la maison des gars, le retour en Grèce a confirmé pour Catherine que c'était bel et bien avec Andrew qu'elle désirait aller au bout de l'aventure.

De son côté, Olivier a continué de chanter la pomme à Pézie depuis la fenêtre de la maison des gars. Le tout avant de confier qu'il pensait déjà sous-louer son condo pour emménager avec l'élue de son coeur. Bref, il y a être vite en affaires, puis être vite en affaires...

Jessika a continué d'exercer son «woman control» sur Renaud en refusant systématiquement de l'embrasser à chacune des tentatives de ce dernier, ce qui n'a fait que titiller encore davantage le principal intéressé, toujours bien déterminé à obtenir un premier baiser de la candidate aux mille et un contacts.

Plusieurs mises au point

Du côté de Julie-Anne et Yan, la jeune femme admet avoir toujours de la difficulté à s'ouvrir et prendre ses aises dans le jeu. Le tout au grand dam de Yan, qui ne sait jamais vraiment quoi dire et comment agir en présence de son Top 1.

Lors du traditionnel party de la semaine, Renaud a décidé de jouer franc-jeu avec Maude (qui aurait probablement espéré un scénario plus joyeux pour sa soirée d'anniversaire). Dans ce qui fut certainement l'un des moments les plus dramatiques de la saison jusqu'à maintenant, la jeune femme a vite éclaté en sanglots, ne comprenant pas comment Renaud a pu la laisser tomber aussi subitement.

Pour sa part, Renaud a continué de marteler que l'arrivée de Jessika l'avait complètement chamboulé et qu'il devait tout simplement suivre son coeur. Un discours qu'il a répété lors du souper, n'allant toutefois pas jusqu'à parler d'amour pour le moment.

Heureusement pour elle, Maude a pu trouver un certain réconfort auprès de Nikola, qui l'a rassurée en lui faisant savoir qu'il était toujours intéressé à la connaître davantage.

Une élimination sans surprise et trois nouvelles venues

N'ayant aucun coup de coeur parmi les garçons et n'étant le Top 1 d'aucun de ces derniers, Alexandra B. a fait savoir à Nikola durant le party qu'elle était prête à quitter l'aventure.

Son souhait a finalement été exaucé par le nouveau venu, Andrew et Olivier, les trois garçons ayant eu accès à la table des délibérations ce dimanche.

Contrairement aux semaines précédentes, nous n'avons pas immédiatement connu l'identité de la nouvelle - et dernière - candidate féminine de la saison.

La production a plutôt décidé de s'amuser en envoyant les trois finalistes du concours Mentos (Maxime, Emira et Maryline) en voyage avec nul autre que le «fin Renaud».

Ce dernier tombera-t-il de nouveau sous le charme d'une des nouvelles venues? À suivre...

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

