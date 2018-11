Attendre la huitième saison de "Game Of Thrones" jusqu'en 2019, c'est long. Et ça l'est encore plus lorsque le casting et la production distillent quelques indices sur ce que va receler ce dernier bijou sériel. Pour ce début du mois de novembre, Intertainment Weekly a dévoilé quelques informations sur la nouvelle saison à venir.

En effet, des journalistes du média ont eu le grand privilège d'accéder au plateau de tournage pour s'entretenir avec les producteurs et certains acteurs. Dans ce long reportage, on découvre la réaction des comédiens à la lecture du scénario final, leurs façons d'éviter de laisser passer des spoilers, des secrets de tournage... mais aussi quelques informations sur l'ultime bataille de la série.

Et cette dernière nous fait frémir d'avance alors que le magazine explique que, selon ses interlocuteurs sur place, "la confrontation avec l'Armée des Morts (...) sera la séquence d'action la plus soutenue de l'histoire de la télévision ou du cinéma". Rien que ça. Un avis que semble bien partager Peter Dinklage, l'interprète de Tyrion Lannister: "C'est brutal. Elle va faire passer la Bataille des Bâtards pour un parc d'attractions". Ah.

Des mois de tournage pour une seule bataille

Dans ces lignes, Intertainment Weekly veut aussi éclaircir un point sur le temps de tournage de cette fameuse bataille. Le magazine explique qu'en avril dernier, les médias et les fans s'étaient émus d'apprendre que le tournage de cette bataille avait duré 55 nuits, soit plus du double de la "Bataille des Bâtards". Or en réalité on serait très loin du compte car "les 55 nuits ont été seulement pour les scènes en plein air de la bataille à Winterfell. Le tournage s'est ensuite poursuivi dans le studio, où Miguel Sapochnik a continué à tourner cette même bataille pendant des semaines".

Autant de temps pour une bonne grosse castagne? Pas vraiment. Le média nous explique que cette ultime bataille sera plutôt constituée "d'interconnexions entre plusieurs personnages impliqués dans leur propre scénario de survie".

"Avoir la plus grande bataille ne nous semblait pas très excitant, cela nous semblait même ennuyeux, a expliqué le réalisateur Marc Benioff. Une partie de notre défi (...) était de savoir comment garder ça convaincant... Nous nous y sommes engagés depuis le tout début, c'est la vie contre la mort, et on ne pouvait pas montrer ça en 12 minutes".

Rome ne s'est pas fait un jour, la saison 8 de "Game of Thrones" non plus, mais l'attente semble valoir le coup.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.