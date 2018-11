5 activités à faire ce week-end pour prendre soin de votre santé mentale

Après une longue et épuisante semaine de travail, il est important de reprendre le contrôle de prendre soin de votre santé mentale durant le week-end pour être d'attaque le lundi suivant.

Prendre du temps pour soi est primordial pour la santé mentale et peut même être vital pour les personnes atteintes de maladies mentales. «Les changements de mode de vie en général peuvent aider à gérer les symptômes de nombreux problèmes de santé mentale. Ils peuvent également aider à prévenir l'aggravation de certains problèmes », a déclaré au HuffPost Royaume-Uni, Rachel Boyd, responsable de l'information à l'organisation caritative pour la santé mentale Mind.

«Il est important d'identifier tous les éléments qui améliorent notre bien-être - qu'il s'agisse de lire, faire de l'exercice, méditer, prendre un bain ou passer du temps avec ses amis et sa famille, et essayer de prendre du temps pour le faire.»

Voici cinq choses que vous pouvez faire ce week-end pour améliorer votre bien-être.

Aller prendre de l'air

Faites du jardinage ou allez en ballade dans les bois. Une étude des interventions basées sur la nature pour les soins de santé mentale a révélé que les activités dans la nature peuvent contribuer à réduire les niveaux d'anxiété, de stress et de dépression.

Une étude distincte réalisée par des chercheurs londoniens du King's College a révélé qu'être à l'extérieur, voir des arbres, entendre le chant des oiseaux, voir le ciel et être en contact avec la nature étaient associés à des niveaux de bien-être mental supérieurs. Les effets étaient encore plus importants pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et, chose intéressante, les effets bénéfiques d'être dans la nature ont eu un impact positif sur les personnes jusqu'à sept heures après l'activité.

Rejoindre une chorale

Si vous aimez chanter une mélodie de temps en temps, peut-être que rejoindre une chorale pourrait être amusant? Une étude a révélé que chanter, en particulier en groupe, était «essentiel pour le rétablissement [de la santé mentale]».

Les chercheurs ont interrogé des personnes impliquées dans le projet Sing Your Heart Out (SYHO), un réseau d'ateliers de chant communautaires basés à Norfolk destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale et au grand public.

«La combinaison du chant et de l'engagement social a généré un sentiment d'appartenance et de bien-être permanent», ont déclaré les chercheurs. «La présence des participants leur a fourni une structure, un soutien et des contacts qui amélioraient leur fonctionnement et leur humeur.»

Aller au gymnase

La santé mentale et physique sont étroitement liées, raison pour laquelle pratiquer un sport ou faire de l'exercice ne peut jamais être une mauvaise chose. Une étude a révélé qu'une séance d'exercice d'une heure par semaine, quelle que soit l'intensité de celle-ci, pourrait suffire à prévenir la dépression chez certains patients.

L'étude phare, publiée dans l'American Journal of Psychiatry, a permis à plus de 33 000 adultes norvégiens d'analyser leur niveau d'exercice et leurs symptômes de dépression et d'anxiété sur une période de onze ans. Les chercheurs ont conclu que même une petite quantité d'exercice peut protéger contre la dépression, avec des avantages pour la santé mentale, indépendamment de l'âge ou du sexe.

Peindre un tableau

Manier un pinceau peut devenir beaucoup plus qu'une activité créative. Une étude réalisée par l'Université de Brighton a révélé que des activités artistiques telles que la peinture, le dessin, l'artisanat et la poterie aidaient les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Le plus intéressant est peut-être de réduire les niveaux de dépression et d'anxiété et d'accroître l'estime de soi.

Les thérapies artistiques sont également utilisées pour traiter les maladies mentales. Leur objectif est d'aider les gens à puiser dans leurs ressources créatives internes tout en explorant les problèmes personnels avec un thérapeute des arts qualifié dans un espace sécurisé. Les thérapies comprennent des choses comme l'art, la danse, le théâtre et la musique.

Une étude a montré que l'art-thérapie avait un effet sur les personnes souffrant de dépression sévère. Après 10 séances de thérapie par l'art, les patients souffrant de dépression sévère ou modérément sévère avaient montré une amélioration plus importante que ceux qui n'avaient fait aucune thérapie par l'art.

Faire du bénévolat

Aider les autres est bon pour nous et peut améliorer le bien-être. Premièrement, lorsque vous aidez quelqu'un, il libère des endorphines qui activent ensuite des parties du cerveau associées à la confiance, au plaisir et au lien social.

Faire du bénévolat et faire partie d'une communauté d'aide peut également réduire les sentiments d'isolement et de solitude. En bref, faire le bien peut vous faire du bien.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.