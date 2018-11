La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'en va à Hollywood.

Elle dirigera une mission économique du 12 au 15 novembre à Los Angeles afin de faire la promotion de Montréal comme lieu de tournage pour les productions de télévision et de cinéma américaines.

Cette mission est organisée avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et la SODEC. Mais il y aura bien d'autres participants comme les studios MELS, MTL Grandé, Difuze et Rodéo FX.

Il est prévu qu'il y ait plusieurs rencontres auprès de grands studios de production californiens. Une rencontre ayant eu lieu vendredi matin à l'hôtel de ville a permis à la mairesse et aux participants de discuter de l'offre de services dont ils feront la promotion.

La mairesse dit vouloir tâter le pouls quant aux besoins et aux intérêts de l'industrie, «afin d'identifier les meilleures façons pour la ville de se démarquer dans ce marché international», précise-t-elle dans un communiqué.

Toms Auzins via Getty Images

On y fera valoir que les productions tournées au Québec bénéficient d'un crédit d'impôt offert par le gouvernement québécois.

De plus, la ville se targue de pouvoir, à l'aide de sa diversité architecturale, prendre des airs de New York, Chicago, Boston, Prague ou Paris à diverses époques.

L'industrie du cinéma, de la télévision et des effets spéciaux génère des retombées économiques de plus de 650 millions $ par année, indique la ville de Montréal.

Vendredi, des syndicats se sont réjouis de l'engagement de la mairesse Valérie Plante.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et les sections locales 514 et 667 de l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (AIEST-FTQ) estiment que la mission favorisera la création d'emplois pour des milliers de techniciens de l'industrie québécoise.

