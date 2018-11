NOUVELLES

Un aéroport plus grand que Manhattan à Istanbul

Le nouvel aéroport d’Istanbul vient d’être inauguré. une fois achevé, il aura une superficie de 76,5 millions de mètres carrés. Il deviendra ainsi le plus grand aéroport du monde. À terme, avec six pistes et trois terminaux, sa capacité d'accueil sera de 200 millions de passagers par année. Ce qui ferait de celui-ci l'aéroport le plus occupé au monde. L'aéroport desservira 300 destinations dans 105 pays.