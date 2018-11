Quand la montagne se réchauffe, où vont les animaux?

Alors que la planète se réchauffe, beaucoup d'espèces animales déménagent. Mais il en est qui se heurtent à un problème : les animaux dont l'habitat se trouve à flanc de montagne. À la recherche de températures plus fraîches, ils montent plus haut — mais arrivera un moment où il leur sera impossible de monter plus haut.

En marchant dans les pas d'une expédition similaire effectuée 32 ans plus tôt, une équipe de biologistes gravissant un pic de la cordillère des Andes, au Pérou, a constaté qu'au moins huit espèces d'oiseaux tropicaux recensées en 1985 — et observées à plusieurs reprises par la suite — ne s'y trouvaient plus. Il s'agit de huit des 16 espèces à l'origine associées à la végétation et au climat qui entourent le sommet — et comme la température est aujourd'hui plus chaude et que la végétation a commencé à changer, ces oiseaux sont, au mieux, partis vers d'autres montagnes. Au pire, ils n'ont pas réussi à s'adapter.

Il en était de même tout au long de l'ascension : en 30 ans, les oiseaux ont dû s'établir de 40 à 75 mètres plus haut pour jouir des mêmes températures qu'en 1985, selon l'analyse que publie l'écologiste Benjamin Freeman, de l'Université de Colombie-Britannique, dans la revue PNAS. Des déplacements similaires ont été recensés ces dernières années sur des montagnes européennes et nord-américaines — les experts appellent cela en anglais « escalator effect » — notamment avec des papillons et des petits mammifères.

