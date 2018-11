Le plus grand spa nordique du Canada ouvrira au Québec

Se détendre, se ressourcer, s'évader, c'est nécessaire pour survivre à notre quotidien stressant. Eh bien, dès l'été 2019, vous pourrez vous réfugier du côté du Mont-Saint-Bruno où la plus grande cité thermale du pays sera installée.

À deux pas de la station de ski Saint-Bruno et du parc national verra le jour Förena sur un terrain de 60 000 pieds carrés.

On promet un environnement naturel, moderne et intime qui se fond dans le décor du Mont Saint-Bruno avec une expérience de thermothérapie nouveau-genre. «Le complexe sera réparti en villages : chaque personne qui viendra à Förena pourra donc entreprendre un voyage à même le complexe, mais surtout à l'intérieur de soi», fait-on simplement savoir au HuffPost Québec en refusant de nous en dire plus sur le concept qualifié d'«inédit», les soins et les particularités des villages.

Groupe Skyspa Förena

Derrière le projet se cachent les propriétaires du spa Nordic Station à Magog et des Skyspa de Montréal et Québec ainsi que des investisseurs privés, formant depuis l'automne dernier le Groupe Skyspa.

La construction de l'énorme cité qui se divise en deux phases – dont la première nécessite un investissement de 12 millions - débute dès la mi-novembre. Un hotel est prévu dans la phase deux qui devrait suivre en 2019 ou 2020, a appris le HuffPost Québec. Groupe Skyspa promet la création de 100 nouveaux emplois.

Encore bien mystérieux tout ça!

VOIR AUSSI :