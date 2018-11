Kanye West prend ses distances avec la politique... puis appuie une candidate

Le rappeur Kanye West a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu'il allait «prendre ses distances» avec la politique au moment même où il remettait un gros chèque en appui à une candidate démocrate à la mairie de sa ville natale, Chicago.

Kanye West a écrit, plus tôt cette semaine, qu'il réalisait «avoir été utilisé pour transmettre des messages en lesquels (il) ne croit pas». Ce message faisait suite à sa visite au bureau ovale, le mois dernier, au cours de laquelle il a laissé tomber un juron pendant qu'il s'entretenait avec le président Donald Trump.

My eyes are now wide open and now realize I've been used to spread messages I don't believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!