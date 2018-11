Regardez la folle première danse surprise de ce couple gai

Ils ont commencé par un traditionnel slow, puis se sont métamorphosés en véritables rois de la piste de danse. Les nouveaux mariés PJ et Noah en ont mis plein la vue à leurs invités avec la première danse la plus adorable qui soit.

Enlacés, amoureux, ils dansaient tranquillement sur It's A Quiet Thing de Morgana King jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par un présumé bogue technique dans la musique. Ça n'a pas pris de temps pour qu'elle reparte de plus belle avec la chanson de party de mariage classique Conga : «Come on, shake your body baby», puis la paire a enchaîné avec une chorégraphie rythmée.

De Vogue de Madonna à The Time Of My Life tirée de Dirty Dancing, les succès se sont suivis pendant leur performance de près de cinq minutes qu'ils ont conclues avec l'iconique pose dans les airs de Patrick Swayze et Jennifer Grey, alias Bébé, accueillie par un tonnerre d'applaudissements de leurs proches.

«Nous avons vraiment eu "le temps de notre vie", a écrit le couple sous la vidéo YouTube vue plus de 63 000 fois en trois jours. Une nuit incroyable entourée de personnes incroyables.»

Voyez la performance pour saisir la complicité de PJ et Noah (sans manquer leur baiser passionné à la fin) :

