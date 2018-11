Le duo Milk & Bone a dévoilé sur les réseaux sociaux quelques bribes de son nouveau clip au cours des derniers jours. L'attente est maintenant terminée alors que vous pouvez maintenant le voir en intégrale depuis jeudi matin.

Après les pièces Daydream et Nevermore, Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne ont décidé de présenter en images la chanson BBBLUE (Summertime Sadness Edit), troisième vidéoclip de leur album Deception Bay.

La couleur bleue est donc au centre de l'univers de ce magnifique clip réalisé par Soleil Danault. Mais pour ceux qui voulaient voir Camille Poliquin vêtue d'une autre couleur que le noir, vous devrez patienter. On ne change pas une formule gagnante, comme on dit!

L'amour, dans ce cas-ci celui qui est impossible, et le romantisme envahissent l'écran durant les plus de trois minutes de ce clip. Les gros plans sur les deux Québécoises sont particulièrement bien réussis et on voit qu'elles ont pris beaucoup d'assurance devant la caméra depuis le début de leur carrière, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

L'excellent Deception Bay, sorti en février dernier, était en nomination pour l'album anglophone de l'année au Premier Gala de l'ADISQ, la semaine dernière. Milk & Bone a cependant mordu la poussière alors que c'est Arcade Fire qui a été primé pour Everything Now.

Les deux Montréalaises seront en spectacle un peu partout au Québec au mois de novembre, dont à l'Impérial Bell de Québec le 10 et au MTELUS le 16 dans le cadre de M pour Montréal.

Milk & Bone a aussi annoncé des dates en Europe au mois de décembre alors que les deux musiciennes présenteront leur electro-pop bien à elles à Paris, Stockholm, Stuttgart et Amsterdam.

