12 manteaux québécois, chauds et stylés pour affronter l'hiver

Les fabricants et designers québécois connaissent bien les rigueurs de l'hiver. C'est pourquoi ils conçoivent des manteaux qui protègent des intempéries et qui peuvent affronter le froid, le vent, le redoux et la gadoue. Et, surtout, qui ne manquent jamais de style! Parce qu'on portera ces manteaux plus de quatre mois par année, après tout!

Voici nos 12 manteaux préférés parmi les gammes et marques québécoises.

Kanuk

Saviez-vous que Kanuk fabrique ses manteaux de façon artisanale à Montréal depuis près de 50 ans ? Ces dernières années, elle a résolument rajeuni sa signature, s'inspirant des styles les plus en vue sur les passerelles de mode. Elle décline notamment LE style de la saison, soit la doudoune surdimensionnée, pour homme et femme. Tout en utilisant les plus récentes technologies de confection.

Courtoisie Kanuk

Notre manteau coup de cœur : légère, colorée et ultra gonflée, la doudoune XXL Kiruna vole la vedette, 1080 $, www.kanuk.com.

Desloups

Vous préférez les lainages ? Enfilez un manteau Desloups. Confectionnés à la main à Montréal, ces manteaux gardent au chaud jusqu'à -25, grâce à leur doublure de thermolite. De petites attentions, comme l'ajout de poches réchauffe-main et une surdoublure en flanelle dans les poignets, en font un cocon de chaleur.

Desloups

Notre manteau coup de cœur : un bomber fait de laine ? Oui et il est chaud en plus! Doublé de thermolite, ce bomber prune affiche un style jeune et branché. Notre manteau coup de coeur: bomber de laine doublée, 525 $, www.desloups.cawww.desloups.ca.

Maison Elama

Établie à Montréal depuis 2014, la Maison Elama confectionne des manteaux d'hiver de style couture. Les deux sœurs fondatrices actualisent la fourrure, réinterprètent le manteau de lainage classique et s'amusent avec la doudoune XXL.

Elama

Notre manteau coup de cœur : impossible de résister au style éclaté de la doudoune de duvet « Blue skies only », 895 $, qui met de la couleur dans l'hiver blanc. www.maisonelama.com

Noize

La marque montréalaise Noize fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et avec raison. Collaborant avec plusieurs influenceurs, elle se démarque avec ses manteaux de type « vegan », qui sont également stylés et franchement abordables.

Courtoisie Noize

Notre manteau coup de cœur : Le matelassé léger prend une longueur d'avance avec le modèle Katy, 189 $, tel un cocon de chaleur. www.noizeoriginal.com

Quartz Co.

Fondée en 1997, Quartz Co. s'est taillé une réputation de choix sur le marché canadien et ailleurs dans le monde grâce à la qualité de confection de ses manteaux qui sont à la fois chauds et légers. La nouvelle collection Édition revisite la parka classique en versions matelassées, piles dans la tendance de la saison.

QuartzCo

Notre manteau coup de cœur : À la fois doudoune et parka, le manteau Maguire est jeune, urbain et minimaliste , 895 $. https://ca-fr.quartz-co.ca/.

Indygena

Indygena s'adresse aux femmes actives qui ne manquent pas de style. Les manteaux sont confectionnés de matières techniques qui facilitent les mouvements, tout en présentant des coupes flatteuses et des coloris sobres qui se fondent à la vie urbaine.

Notre manteau coup de cœur : Malgré sa silhouette près du corps, le manteau Maseda nous suivra dans toutes nos aventures et nos randonnées,450 $,. www.indygena.com

Alizée

Confectionnée à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec, par le fabricant Naturmania, la marque Alizée était jadis destinée aux amateurs de plein air. Elle prend cette année le virage mode en s'associant avec la chanteuse et animatrice Marieme. Il en résulte la collection M, stylée et tout-aller.

Notre manteau coup de cœur: chic et ajusté, le manteau Sparkling,350 $,fait tourner les têtes. On aime la fourrure synthétique détachable. https://alizee.ca/

Audvik

Modèle phare de plusieurs fabricants canadiens, la parka est à nouveau prisée par une nouvelle génération de consommateurs. L'une des marques qui l'a remise de l'avant est Audvik, une entreprise de la Montérégie qui connaît un second souffle depuis qu'elle a été rachetée par une jeune entrepreneure déterminée, Sophie Boyer.

Audvik

Notre manteau coup de cœur : inspiré de la Scandinavie, le manteau pour homme Oslo - 700 $ - est conçu pour les hivers en ville avec son double capuchon, son tissu en lainage doux et sa longueur aux genoux. www.audvik.com

Ookpik

Le manufacturier montréalais Ookpik World dessine des manteaux pour toutes les morphologies. Plus que cela, il se présente aussi comme un choix éco-responsable puisque certains modèles sont fabriqués à partir de fibres synthétiques recyclées. En fait, l'isolant est même fait à partir de bouteilles de plastique recyclées!

Notre manteau coup de cœur: en plus de son isolant écologique, le manteau Sky -300 $- offre aussi un gilet intérieur détachable qu'on peut retirer les jours de redoux.

Mackage

L'hiver ne manque pas de style chez Mackage. La prestigieuse marque dessine des manteaux aux silhouettes raffinées et longilignes, dont la signature est le col double, dont celui extérieur est habituellement bordé de véritable fourrure.

Mackage

Notre manteau coup de cœur : on hésite entre la parka noire classique pour hommes Moritz ou le manteau rose pâle absolument féminin Adali-X, 990 $, qui s'orne aussi d'une bordure de fourrure argentée. www.mackage.com.

Rudsak

Fondée à Montréal il y a plus de 20 ans, la marque Rudsak est une véritable icône de style... même en pleine tempête de neige! Elle présente des manteaux urbains mettant de l'avant son savoir-faire enviable dans la confection authentique du cuir et de la fourrure.

Rudsak

Notre manteau coup de cœur : l'hiver s'enveloppe de luxe avec le manteau en duvet matelassé Melodic, 795 $. En rouge svp! www.rudsak.com

Soia & Kyo

La marque Soia & Kyo fait la preuve qu'un manteau d'hiver peut être féminin et élégant. Son style intemporel passe les saisons, mais pas de mode.

Soia&Kyo

Notre manteau coup de cœur : laine ou matelassé? Et pourquoi pas les deux! Le modèle Velma-FX, 595 $, combine les deux matières dans un style jeune et féminin à souhait. www.soiakyo.com

À VOIR AUSSI