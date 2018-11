L'année record de Loud a pris un peu plus d'ampleur la semaine dernière lorsqu'il a décroché trois Félix pour son premier album (deux à titre personnel, un pour la réalisation) lors du Premier Gala et du Gala de l'ADISQ.

Le rappeur montréalais a été victorieux dans les catégories «Album hip-hop» et «Artiste québécois s'étant le plus illustré hors Québec». Ses comparses Marc Vincent (Ruffsound) et Alex Guay (Ajust) ont pour leur part remporté la palme pour le «réalisateur de disque» pour leur travail sur Une année record.

Si le premier honneur était plus «prévisible» en raison du succès qu'a connu Loud au cours des 12 derniers mois, celui pour s'être illustré à l'étranger et pour la réalisation ont été un peu plus une surprise.

«L'album hip-hop, il y avait un peu plus de chances d'avance que pour les autres où on n'avait aucune idée», a expliqué Loud dans un entretien téléphonique avec le HuffPost Québec.

HuffPost Québec Loud, visiblement heureux (!) avec son Félix de l'album de l'année hip-hop.

«Réalisateur de l'année, même si ce n'est pas moi personnellement, j'étais bien content qu'on aille chercher celui-là, a-t-il enchaîné. [...] Il y a un certain prestige à ce prix-là qui est particulier. C'est la première fois qu'un album rap gagne pour la réalisation.»

En création, sans agenda précis

Lancé il y a un an, l'album Une année record est venu changer le paysage du rap québécois et la vie de Simon Cliche Trudeau, alias Loud. Il sera d'ailleurs au Marché de Nuit organisé par YouTube, vendredi soir au New City Gas, pour rencontrer ses nombreux fans... et probablement prendre quelques selfies!

Bien qu'il y ait encore plusieurs dates de spectacle à l'horaire du rappeur de 30 ans, graduellement, il commence à penser à la suite de sa carrière.

«Il n'y a pas de détails précis en ce moment. C'est juste créer des choses. On verra après», a-t-il mentionné, lui qui sera en prestation à Shawinigan samedi.

Il n'y a pas une date et un projet fixes ou un plan super clair. On fait juste faire de nouvelles chansons juste pour se remettre là-dedans. Loud

Celui qui s'est produit à Osheaga cet été confirme que de nouvelles chansons ont été composées, comme il l'avait affirmé dans une publication récente sur Facebook où il annonçait toutes les dates de sa tournée en Europe. Ses fans québécois pourraient bien avoir un aperçu de celles-ci très bientôt.

Avant qu'il s'envole vers le Vieux Continent, Loud a encore trois concerts de prévus au Québec et un à Ottawa. Il profitera «sûrement» de ces prestations pour présenter ses nouvelles créations, a-t-il dit au HuffPost.

Une année loin d'être terminée

Le rappeur le plus populaire en ce moment au Québec ne chômera pas d'ici aux Fêtes.

Outre son spectacle à Shawinigan, Loud se produira à Ottawa avant de remplir l'Impérial à Québec et le MTELUS à Montréal. Comme la plupart de ses concerts dans la dernière année, les trois performances en sol québécois affichent déjà complet.

Pour la cinquième fois depuis le lancement d'«Une année record», Loud mettra les pieds en Europe où il commence à faire sa place.

La tournée se passera majoritairement en France avec des arrêts au Luxembourg, en Belgique et au Royaume-Uni. En compagnie du rappeur français Jossman, Loud tentera une expérience avec un spectacle dans une petite salle de Londres.

«C'est une tentative pour tester un nouveau marché. Il y a beaucoup de francophones [à Londres]. On veut voir si on peut remplir une salle», a-t-il précisé.

