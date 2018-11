Halloween: Heidi Klum en Fiona de Shrek est méconnaissable!

Chaque année Heidi Klum mène la danse, c'est elle la reine absolue d'Halloween. Le top modèle de 45 ans sait mieux que personne comment se déguiser et littéralement se métamorphoser pour cette fête.

Pour cette édition 2018, Heidi a pris les traits de Fiona, la blonde de Shrek, et la silhouette, bref elle est entrée dans la peau du personnage de DreamWorks. Méconnaissable avez-vous dit? Oui, aucune chance de reconnaître le mannequin allemand et juge de America's Got Talent.

Évidemment, une telle mise en scène a nécessité des heures de préparation, impossible d'improviser un tel personnage en quelques instants. Il en a fallu de la peinture pour peau verte, des prothèses et autres artifices de circonstance pour relever le défi.

Voici la démonstration de cette transformation.

Quelques étapes intermédiaires pour mieux comprendre l'évolution de ce long processus.

Voici le résultat final, impressionnant!

En 2015, elle était absolument saisissante dans la peau de Jessica Rabbit, personnage ultra sexy tiré du film Qui veut la peau de Roger Rabbit ? - ou encore en vieille dame en 2017, voici un mix de ses transformations les plus folles.

