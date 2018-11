NOUVELLES

Des employés de Google débrayent partout dans le monde

Plus de 1000 employés de Google en Asie et en Europe sont sortis de leurs bureaux à midi le 1er novembre. Ils protestent contre le sexisme, le racisme et l’abus de pouvoir dans leur milieu de travail. Les organisateurs demandent également de la transparence sur la question d’égalité salariale.