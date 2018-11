La coqueluche frappe dans une école de Sherbrooke

Un cas de coqueluche, une maladie très contagieuse, a été rapporté à l'école primaire Sacré-Cœur de Sherbrooke et les parents en ont été informés par une note qui leur a été envoyée.

La coqueluche est causée par une bactérie voyageant dans les gouttelettes projetées dans l'air par une personne infectée qui tousse ou qui éternue.

En général, l'infection se manifeste d'abord par une fièvre légère, un écoulement nasal, une rougeur des yeux et du larmoiement de même que par une toux qui devient plus forte et plus fréquente au bout de 7 à 14 jours. Les complications seraient plus graves et fréquentes chez les enfants de moins de 1 an.

La coqueluche dure de 6 à 10 semaines. Elle peut toutefois durer plus de 10 semaines chez les adolescents.

Les complications possibles sont la pneumonie, les convulsions, des fractures aux côtes et des hernies.

Les autorités de santé publique rappellent qu'au Québec, la coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire. Lorsqu'ils en détectent un cas, les membres du personnel des laboratoires et les professionnels de la santé doivent en informer les autorités de santé publique.