Un accident fait plusieurs morts sur une autoroute de Toronto

Un accident impliquant plusieurs véhicules et un camion-citerne sur une autoroute de la grande région de Toronto a fait deux morts, selon la Police provinciale de l'Ontario.

L'accident, qui a provoqué l'incendie du camion-citerne, s'est produit mercredi après-midi sur l'autoroute 407 à Vaughan.

Kylie Doerner, porte-parole de la municipalité régionale de York, précise que le décès des deux victimes a été constaté sur place et qu'aucune autre personne n'a été transportée à l'hôpital.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le sergent Kerry Schmidt a déclaré que des équipes d'urgence étaient sur place et avaient constaté la mort de "plusieurs" personnes.

