Renaud et Jessika ont continué de se rapprocher au cours de l'épisode du mercredi 31 octobre d'Occupation Double Grèce. D'abord dans la maison de l'amour, puis durant le party d'Halloween.

Une situation qui n'a évidemment pas plu à Maude. Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, la candidate a décidé d'être proactive en faisant de l'oeil au nouveau venu Nikola.

Durant leurs rapprochements, Renaud et Jessika ont réussi - contre toute attente - à contenir leur désir. Pendant toutes ces minutes où ils ne se sont pas embrassés, les deux principaux intéressés ont appris à mieux se connaître en échangeant des informations ô combien essentielles sur leur personne, notamment à savoir lequel des deux était le plus «Osheaga ready» chaque année.

Bref, il n'y avait pas vraiment de raison de mettre son cerveau à «on» durant l'épisode de mercredi, mais Renaud a tout de même retenu l'attention de par son enthousiasme débordant face à sa relation florissante avec Jessika, ses comportements parfois étranges (l'épisode du corbeau en plastique), et ses nombreuses répliques mémorables (pour les bonnes et les mauvaises raisons).

Quelques citations mémorables de Renaud, Jessika et Yan

«Je la trouve bonne de me résister.» - Renaud (en parlant de Jessika)

«Moi, je capote sur les haleines, elle sent vraiment bon de la bouche.» - Renaud (en parlant de Jessika)

«Je pense qu'il pourrait y avoir une belle chimie sexuelle entre moi et Jessika.» - Renaud

«Renaud, dans son costume de chauffeur de train, me faisait penser à 1) un stripper, 2) quelqu'un de bi-curieux.» - Jessika

«Moi, si j'ai envie de te coller, j'en ai rien à foutre de la coiffeuse de Chambly et du modèle d'Hochelaga.» - Renaud à Jessika (à propos de Maude et Nikola)

«T'es cute, mais aussitôt que j'ai les clés du chalet, ciao bye! Ciao bye la caniche!» - Renaud à Jessika (en blague, bien évidemment...)

«J'aime le fait qu'elle veuille me faire patienter. J'ai encore plus le goût de travailler pour, et elle est parfaite là-dedans. Bravo, une bonne agace, comme on dit!» - Renaud (en parlant de Jessika)

«Je trouve que l'haleine matinale, c'est aphrodisiaque. Ça ne sent pas nécessairement bon, mais je suis un peu wrong des fois dans mes affaires.» - Renaud

«[Quand Jessika chantait], tu te tirais les cheveux que t'as pas, man!» - Yan à Renaud

«Mais c'était malade là, tu comprends? C'était, genre, comme, pourquoi je bande quand elle chante?» - Renaud aux garçons (en parlant de Jessika)

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

À voir également :