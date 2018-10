Si vous avez une Nintendo Switch, vous avez 50% de chance de jouer à Fortnite

Si vous avez une Nintendo Switch, les chances sont d'une sur deux à savoir si vous êtes un joueur de Fortnite. Le populaire jeu de bataille royale a été téléchargé par plus de 10 millions des 22 millions de propriétaires de la console à travers le monde.

C'est que révèle le géant nippon du jeu vidéodans son rapport financier. Le populaire (et controversé) jeu est pratiquement aussi populaire que les jeux créés par Nintendo et souvent vendus avec la console comme Super Mario Odyssey (12,17 millions de copies) ou Zelda: Breath of the wild (plus de 10 millions de copies), analyse The Verge. Fortnite aussi a profité d'une vente avec la console dans les derniers mois.

Bien sûr, il faut tenir en compte que Fortnite est gratuit au téléchargement, ce qui n'est pas le cas des autres titres.

Le rapport financier nous apprend également que le dernier blockbuster, lancé le 5 octobre dernier sur la console Super Mario Party, a atteint 1,5 million de copies vendues.

Pour ce qui est du service de jeux en ligne Nintendo Switch Online, Nintendo a révélé que plus de la moitié des abonnés avaient choisi le plan familial ou individuel de 12 mois.