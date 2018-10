Halloween: Beyoncé est parfaite en Toni Braxton

Depuis la dernière fin de semaine, les stars rivalisent d'ingéniosité pour nous en jeter plein la vue côté déguisement d'Halloween. Là, c'est Beyoncé qui a partagé sur son compte Instagram des photos d'elle en Toni Braxton, la star de R'n'B des années 90.

Elle a choisi de reproduire la couverture du disque sorti en 1993 où l'on voit Toni Braxton coupe de cheveux courte et plaquée. Elle porte exactement la même tenue: jeans et camisole blanche. Jusqu'à la mise en beauté, Beyoncé a parfaitement reproduit le look de la chanteuse.

Avec cette publication, elle a publié également ce message:

«J'envoie mon amour et mon adoration à l'une de nos talentueuses légendes. Merci pour ces innombrables hits. Ton ton, ta beauté, ta portée et ton talent donné par Dieu est un trésor. Je t'aime pour toujours. Passez un joyeux Halloween mes Rois et mes Reines. »

Un hommage vibrant à la star.

Les stars s'en sont donné à coeur joie pour cette Halloween.

