1. Laissez-vous séduire par la promenade des Glaciers

La promenade des Glaciers de l'Alberta est considérée à juste titre comme l'un des trajets hivernaux les plus spectaculaires au monde. Cette route de 230 kilomètres reliant Jasper à Lake Louise permet d'observer des champs de glace, des pics enneigés et plusieurs espèces d'animaux sauvages telles que le loup, le cerf et le mouflon d'Amérique. Après avoir traversé les Rocheuses avec de bons pneus d'hiver, faites une halte à Jasper pour découvrir une vaste gamme d'activités de plein air – y compris la randonnée sur glace dans les grottes du canyon Maligne, la course de vélos à pneus surdimensionnés et l'escalade de glace dans le parc national.

2. Patinez sur le canal Rideau

La réputation du canal Rideau n'est plus à faire, surtout lorsque celui-ci se couvre d'un épaisse couche de glace bleutée et devient la plus vaste patinoire extérieure au monde. Vous disposerez de tout l'espace nécessaire pour y pratiquer vos arabesques, à moins que vous ne préfériez traverser le centre-ville d'Ottawa à grande vitesse sur une distance de 7,8 kilomètres. En été, beaucoup de visiteurs aiment longer le canal en bateau, mais votre expérience sera encore plus mémorable si vous enfilez vos patins lorsque la température chute sous zéro.

3. Observez les ours polaires à Churchill

N'y a-t-il pas d'animal plus emblématique de l'hiver que l'ours polaire au pelage blanc comme neige? C'est à Churchill que vous pourrez approcher ces bêtes qui imposent le respect et l'admiration – en restant tout de même à une certaine distance par mesure de précaution! Cette ville du Manitoba est le lieu tout indiqué pour faire une visite guidée et comprendre comment cette espèce a conquis le Grand Nord. En prime, certaines compagnies offrent de terminer la journée par une promenade en traîneau à chiens.

4. Empruntez l'autoroute Sea-to-Sky de Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique est l'une des provinces canadiennes au climat le plus tempéré, mais elle regorge tout de même de majestueux panoramas enneigés. À seulement 30 minutes de voiture au nord de Vancouver, l'autoroute Sea-to-Sky s'élance vers les montagnes et permet d'apprécier une enfilade de paysages côtiers absolument saisissants, auxquels s'ajoutent l'immense dôme de granit Stawamus Chief et les élégantes chutes Brandywine. En hiver, poursuivez votre route jusqu'à la station de ski Whistler Blackcomb afin de creuser des sillons dans la poudreuse.

5. Encouragez l'équipe locale au championnat mondial de hockey sur étang

Situé à deux heures de Fredericton, le village de Plaster Rock est le rendez-vous annuel des mordus de shinny. Pas moins de 120 équipes du monde entier s'y rassemblent à chaque mois de février pour participer au championnat mondial de hockey sur étang. Le Nouveau-Brunswick offre une multitude d'autres activités hivernales pittoresques, dont le ski de fond et la randonnée en raquette, alors n'oubliez pas votre tuque, votre thermos et vos bas de laine les plus chauds. La prochaine édition du championnat mondial de hockey sur étang aura lieu du 14 au 17 février 2019, alors peut-être serez-vous tentés d'y ajouter une touche de romantisme pour célébrer la Saint-Valentin!

6. Explorez les vastes étendues enneigées du Yukon

Il est normal que le trajet vers Dawson City prenne beaucoup de temps, puisque la grande majorité de la population canadienne vit le long de la frontière sud du pays. Mais sachez que les paysages idylliques du Yukon valent leur pesant d'or, même si la ruée vers ce métal précieux s'est terminée il y a plus de 100 ans. Ce territoire est propice aux longues randonnées en motoneige et à l'observation d'aurores boréales vert émeraude. La température chute parfois à 50 degrés sous zéro, mais vous y trouverez amplement de quoi vous réchauffer le cœur!

7. Adonnez-vous à la pêche sur glace dans les Prairies

C'est au fin fond des Prairies, à environ trois heures au nord de Saskatoon, que vous pourrez pêcher quelques-uns des plus gros poissons au pays. Et croyez-le ou non, l'hiver est la meilleure saison pour leur tendre l'hameçon! En effet, le lac Tobin attire un grand nombre de pêcheurs sur glace, prêts à attendre des heures pour remonter un esturgeon ou un grand brochet à la surface avant de se retirer dans leur abri pour y passer la nuit. Cette région de la Saskatchewan détient le record mondial de pêche blanche depuis qu'un pêcheur y a capturé un énorme esturgeon de 18,3 livres en 2005.

