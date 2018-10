ICI Tou.tv dévoile sa nouvelle programmation des plus alléchantes

La plateforme de vidéos sur demande a dévoilé une nouvelle programmation alléchante avec de nombreux contenus exclusifs, comme la nouvelle série Le monstre et la deuxième saison de Plan B. Voici les nouveautés et les retours à ne pas manquer sur ICI Tou.tv, ICI Tou.tv Extra et sa section Véro.tv.

Sur ICI Tou.tv

Plusieurs séries originales d'ICI Tou.tv seront mises en ligne dans les prochains mois. Dès le 14 novembre, on pourra découvrir les neuf premiers épisodes de Bébéatrice, une série présentée par son producteur Luc Châtelain comme «la première télé-réalité en animation inspirée du quotidien de Guy A. Lepage et sa fille Béatrice.» Une série drôle et irrévérencieuse sur les réflexions d'une fillette de 4 ans qui n'a pas la langue dans sa poche, avec les voix d'Élia St-Pierre, Guy A. Lepage et Mélissa Désormeaux-Poulin.

Autre nouveauté très attendue, Fourchette, la comédie dramatique écrite par Sarah-Maude Beauchesne, sera présentée à partir de mars 2019. Composée de 10 épisodes de 10 minutes, cette série verra l'auteure du blogue «soft-sexu» Les fourchettes jouer son propre rôle, celui d'une jeune femme qui se défait d'une relation amoureuse nocive pour retrouver le bonheur d'être elle-même.

On attend également avec impatience de découvrir, dès janvier prochain, Germain s'éteint, une série mettant en vedette Marc-André Coallier dans le rôle d'un homme condamné à l'obsolescence programmée, comme pourrait l'être un iPhone ou une laveuse. Toujours en janvier, Louis-Jean Cormier, Florence Longpré, Guy A. Lepage et Marianne St-Gelais se glisseront, le temps d'une journée, dans la peau d'un infirmier ou d'une infirmière pour les besoins de Stagiaire d'un jour.

Du côté des retours, la websérie horrifique Terreur 404 revient pour une deuxième saison, dès le 31 octobre. Sept nouveaux épisodes sont au programme avec une distribution de choix composée notamment de Marc Messier, Antoine Pilon, Julie Le Breton et Alexandre Goyette. On pourra également retrouver de nouvelles saisons de quelques-uns des plus gros succès d'ICI Tou.tv, comme En audition avec Simon (février 2019), L'ascenseur (mars 2019) et L'âge adulte (avril 2019), sans oublier bien sûr le gentil grognon favori des plus jeunes, Monsieur Craquepoutte avec huit épisodes pour Noël et sept autres à la Saint-Valentin.

Radio-Canada Rose-Marie Perreault et Ingrid Falaise.

Sur ICI Tou.tv Extra

Les abonnés au service payant de la plateforme (6,99$ par mois) seront une nouvelle fois gâtés avec plusieurs primeurs qui arriveront dès les prochaines semaines, pour le temps des Fêtes. Au menu: les six premiers épisodes de la deuxième saison des Magnifiques, les trois premiers épisodes de la troisième saison de Lâcher prise et les deux premiers épisodes de la quatrième saison des Pays d'en haut.

Deux nouveautés seront également présentées début 2019. En février, les abonnés auront droit à la minisérie Le monstre. Inspirée du livre à succès d'Ingrid Falaise, ce drame réalisé par Patrice Sauvé racontera l'histoire bouleversante vécue par l'auteure ,qui s'est retrouvée sous l'emprise d'un homme violent. C'est l'actrice Rose-Marie Perreault (révélée dans Les démons de Philippe Lesage et aperçue récemment dans Fugueuse) qui incarnera le personnage principal.

Dans un autre registre, moins dramatique, l'Extra d'ICI Tou.tv accueillera, en mars, Les bogues de la vie. Composée de 10 épisodes de 30 minutes, cette comédie romantique suivra les mésaventures amoureuses d'un concepteur de jeux vidéo (Charles-Alexandre Dubé) et d'une avocate ambitieuse (Charlotte Aubin). Deux êtres qui évoluent dans des univers bien différents, ce qui nous promet quelques bonnes tranches de rigolade.

Pour la première fois, des émissions jeunesse seront également proposées en primeur. En mars, les jeunes pourront ainsi retrouver Pier-Luc Funk, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Anna Beaupré Moulounda et Gabrielle Fontaine, le quatuor détonnant de l'émission à sketchs14 mille millions de choses à savoir, mais aussi l'humoriste-youtubeuse Rosalie Vaillancourt et son chien Chantal pour Demande donc à Rosalie.

Toujours sur l'Extra d'ICI Tou.tv, les abonnés se verront offrir plusieurs séries internationales, dont la saison 3 de la comédie française à succès Appelez mon agent (qui est en cours d'adaptation au Québec) avec Jean Dujardin, Isabelle Huppert, Monica Bellucci et d'autres vedettes dans leur propre rôle, ou encore Pique-nique à Hanging Rock, la mini-série australienne adaptée du roman culte de Joan Lindsay, avec Natalie Dormer (Game of Thrones) en tête d'affiche.

Radio-Canada Véronique Cloutier

Sur Véro.tv

Plus d'un an après son lancement, la section Véro.tv continue de se bonifier, avec près d'une trentaine de contenus. Les abonnés pourront notamment profiter en primeur, dès le 7 novembre, des six épisodes de la deuxième saison très attendue de Plan B. L'occasion de découvrir une nouvelle histoire avec Sophie Lorain dans la peau d'une populaire animatrice d'une émission du matin qui fait appel à la compagnie qui permet de voyager le temps pour tenter d'empêcher sa fille de commettre l'irréparable.

Au rayon nouveautés, Véro.tv promet de nous faire pleurer en avril avec Je ne veux pas partir, une série documentaire sur une femme de 32 ans atteinte de Fibrose kystique qui ne devait pas dépasser la vingtaine et qui a déjoué les pronostics des médecins. Autres nouveautés attendues dès janvier: Passion poussière nous plongera dans les rénovations de la maison de la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse, alors que 22 minutes mettra en lumière quatre humoristes de la relève, Yannick de Martino, Philippe Audrey-Larrue-St-Jacques, Mehdi Bousaidan et Mélanie Couture.

Les émissions les plus populaires de Véro.tv vont également faire leur retour, comme Le Bulletin (le 15 novembre), Mère & fille (janvier 2019), Papa épique (avril 2019) et Karaoké (mai 2019). Dès le 17 décembre, Rétroviseur proposera une spéciale de 40 minutes sur La fureur avec quelques-uns des moments les plus marquants de la célèbre émission de variétés. De quoi se mettre en appétit avant l'émission spéciale des 20 ans qui sera présentée par Véronique Cloutier le 5 janvier sur ICI Télé.

Enfin, il faudra se montrer plus patient pour découvrir de nouvelles images des Morissette & moi, dont le retour est annoncé pour l'automne 2019 sur Véro.tv. Deux nouveaux épisodes vont être tournés dans les prochaines semaines pour suivre la construction à Varennes de la première maison pour autiste financée par la fondation de Véronique Cloutier et Louis Morissette.