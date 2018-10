Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de la section locale de Montréal sont en grève depuis 22 h 30, lundi soir.

En plus de toucher l'île de Montréal, la grève doit aussi affecter les villes de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, dont Terrebonne, Laval, Chambly, La Prairie, Saint-Bruno, Châteaugauy et Beauharnois, a précisé la présidente de la section locale de Montréal, Lise-Lyne Gélineau.

Mme Gélineau a expliqué que le débrayage concernait la grande région de Montréal et que la section locale montréalaise comptait 6000 employés.

Elle a ajouté que la grève serait en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Au moment de lancer ses premiers débrayages, le STTP avait décrété qu'ils auraient une durée de 24 heures. Ce principe ne semble plus être systématiquement observé.

Postes Canada - La grève se transporte dans le Grand Montréal, et elle pourrait durer plus de 24 heures.



Où en sont les négociations?



Le point avec Aurélie Walsh, porte-parole francophone de la direction de #PostesCanadapic.twitter.com/vZoveoBevX — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 30 octobre 2018

Les syndiqués de Vancouver, Sudbury et Niagara Falls sont rentrés au travail.

En Colombie-Britannique, la grève touche Fraser Valley West, Royal City, Prince George, Maple Ridge, Surrey, Chilliwack, Squamish, Langley, Port Coquitlam, Coquitlam, Abbotsford, New Westminster, Mission and Hope et Aldergrove. Des débrayages touchent également les villes de Peterborough, Pickering, Cobourg, Deep River, Fort Frances, Kapuskasing et Thunder Bay, en Ontario; de Lloydminster et Weyburn, en Saskatchewan; et de Winnipeg et Brandon, au Manitoba.

Au moment où la grève était déclenchée dans la métropole québécoise, lundi soir, la présidente de la section locale de Montréal, Lise-Lyne Gélineau, a réitéré que la charge de travail est l'un des enjeux au coeur du litige, disant que les ventes en ligne amènent de plus en plus de colis à livrer pour ses membres.

"Les gens ont un itinéraire de huit heures, mais ils doivent terminer leurs routes. Ils sont payés pour le faire, mais ce n'est pas cela qu'ils veulent, ils veulent des itinéraires qui respectent un horaire de travail", a dit Mme Gélineau.

La Presse canadienne Les employés de Postes Canada protestent notamment contre une hausse importante de leur charge de travail en raison des colis achetés en ligne.

Dans un communiqué publié lundi soir, la direction de Postes Canada a prévenu que "la grève tournante du syndicat à cet endroit aura des répercussions importantes sur les opérations", Montréal étant un centre important "de traitement".

"Postes Canada ne ménagera aucun effort pour réduire au minimum l'incidence de la grève, mais les clients pourraient constater des retards dans la livraison des colis et du courrier bien loin à l'extérieur de Montréal", a déclaré la société d'État.

Postes Canada dit collaborer afin de régler les problèmes de charge de travail entraînés par l'augmentation des volumes de colis.

La direction veut aussi discuter de l'ajout de services financiers supplémentaires et aller au-delà de la question de l'équité salariale pour les employés ruraux et suburbains en leur donnant la sécurité d'emploi et en adoptant le même uniforme pour tous les employés chargés de la livraison.