Halloween: les bottes de l'horreur existent et viennent de Montréal

On oublie qu'Halloween a pour vocation de faire peur, mais là aucun doute ces bottes visent pile dans le mille. Elles sont l'oeuvre d'un de duo de designer qui ont fait leur classe à Montréal et basé à Montréal. Le nom? Fecal Matter (matières fécales) - oui, vous l'avez compris, ici peu de conventions, on repousse non-stop les limites du politiquement correct.

Aux manettes de la griffe: Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran derrière cette griffe et ce compte Instagram suivi par 341 000 abonnés - et qui ne manque pas de faire réagir.

Pour cette fois, braquons nos projecteurs sur ces créations appelées les Skin Heels disons ces cuissardes couleur peau qui se terminent façon excroissance de chair à talons avec les pieds supportés par un mini bloc de plastique transparent. Voyez plutôt lesdites bottes de l'horreur qui ne sont pas données puisqu'elles se détaillent au prix de 10 000 $ comme le mentionne le site Insider.

Ce qu'il est plus difficile de voir, ce sont les petits poils qui agrémentent ces créations pour l'ultime touche réaliste. Ces bottes ne sont pas une simple fantaisie de la part des deux designers qui ont une vision bien particulière de ce que le corps humain devient en raison de l'évolution des médias sociaux et de la chirurgie esthétique qui en découle. En bas du mollet, ces excroissances pointues en témoignent. L'homme est en perpétuelle mutation... aucun doute dans le regard de nos designers de l'étrange.

