La circulation de transit de nouveau autorisée sur le mont Royal dès jeudi

Les véhicules particuliers pourront à nouveau circuler sur le mont Royal à compter de jeudi, a annoncé lundi la Ville de Montréal.

Le projet pilote visant à tester le retrait de la circulation de transit sur le mont Royal et à en mesurer les impacts prendra fin tel que prévu le mercredi 31 octobre, à minuit.

Les véhicules particuliers pourront donc de nouveau utiliser le chemin Remembrance et la voie Camillien-Houde comme route de transit.

Depuis le 2 juin, des aménagements temporaires sont déployés et des activités sont proposées afin de rendre la voie Camillien-Houde plus attrayante. Seuls les véhicules d'urgence, les véhicules de fonction, le transport collectif et les cyclistes étaient autorisés à circuler sur le chemin Remembrance et la voie Camillien-Houde.

La plupart des travaux de démantèlement des installations routières seront faits les 30 et 31 octobre, tandis que le démantèlement des autres aménagements temporaires débutera le 1er novembre et durera deux semaines.

La consultation publique sur le projet menée par l'Office de consultation publique de Montréal se poursuit jusqu'à la fin novembre.