Le Centre Bell s'apprête à voir Loto-Québec quitter l'une de ses loges puisque la société d'État a décidé de ne pas renouveler un de ses contrats lorsqu'il viendra à échéance, le 31 août 2019.

Elle emboîte ainsi le pas à la Société des alcools du Québec, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi qu'Investissement Québec, qui ont décidé de ne plus louer de loges de manière permanente dans le but d'assister aux matchs du Canadien de Montréal et d'autres événements, comme des concerts.

Loto-Québec a confirmé ses intentions dans le cadre d'une réponse à une demande d'accès à l'information qui a récemment été publiée sur son site web.

"La société a procédé à une analyse pour déterminer si, en fonction des objectifs visés, il y avait lieu de prolonger ce contrat, a-t-elle expliqué dans sa réponse. Par la suite, la décision a été prise de ne pas renouveler le contrat de la loge au Centre Bell."

Pour 2017-2018, Loto-Québec a assumé une facture de 315 148 $ pour cette loge qu'elle loue depuis 1996, par rapport à 308 577 $ lors de l'année précédente. Ce contrat s'échelonnait sur sept ans.

La société d'État a expliqué que cette loge était surtout utilisée pour son réseau de distribution de loteries, qui relevait du "secteur privé", soit les détaillants, ajoutant que l'objectif était d'utiliser la loge "aux fins de concours ou de promotions des ventes".

"(Loto-Québec) est en concurrence pour la promotion de ses produits avec d'autres entreprises qui utilisent ce même réseau", souligne-t-elle dans sa réponse.

Encore présente

Depuis 2003, la Société des casinos du Québec, une filiale de Loto-Québec, loue également une loge pour ses principaux clients, qui, par leurs dépenses de jeux, "couvrent indirectement" les frais de location.

Cette entente, qui se termine le 31 août 2021, sera également réévaluée dans l'année précédant l'échéance.

C'est à la fin des années 2000 que les sociétés d'État ont commencé à ne plus louer de loges au Centre Bell. Hydro-Québec avait décidé de résilier son entente le 3 novembre 2009. La dernière décision du genre avait été prise par Investissement Québec lors de la saison 2014-2015.

Quand les principales sociétés d'État ont-elles cessé la location d'une loge au Centre Bell?

Hydro-Québec: à la fin de la saison 2009-2010

Caisse de dépôt et placement du Québec: 2011-2012

Société des alcools du Québec: 2011-2012

Investissement Québec: 2014-2015

Loto-Québec: 2018-2019

Marie-Soleil Tremblay, professeure à l'École nationale d'administration publique, a estimé qu'il s'agissait d'une pratique de moins en moins courante au sein de l'appareil public.

"Par exemple, lorsqu'un cabinet d'avocats amène des clients, c'est une façon de tisser des liens, a-t-elle expliqué au cours d'un entretien téléphonique. Une société d'État est souvent un monopole. On pourrait quand même se dire qu'il est important de les voir développer des relations avec des fournisseurs, mais elles sont dans une situation de monopole."

Il y a 135 loges au Centre Bell, mais il n'y a pas de liste d'attente pour en louer, a indiqué le vice-président principal, affaires publiques et communications du Tricolore, Paul Wilson. Par courriel, il a expliqué que la majorité étaient occupées, ajoutant que certaines étaient disponibles pour des "locations à la soirée".