Gala de l'ADSIQ 2018: les mises en beauté qui nous ont tapé dans l'oeil

Pour ce 40e anniversaire de l'ADISQ, on a eu le droit à un tapis rouge digne de ce nom composé de belles surprises de pas mal d'originalité. Et la tenue ne fait pas tout, il y a aussi les mises en beauté qui participent à la réussite d'une silhouette. Voici notre sélection des looks beauté qui nous ont tapé dans l'oeil.

Les originaux

Hubert Lenoir qui remporte tous les suffrages

Le chanteur a dominé ce Gala pour ne pas dire qu'hier était carrément l'ADISQ d'Hubert Lenoir! Jusqu'à son look et sa mise en beauté, Hubert Lenoir s'est distingué. Coup de chapeau au maquillage coloré et éclaté - et les tresses façon mini dreadlocks. On n'en attendait pas moins de la star montante.

ADISQ

L'audace de Klô Pelgag et sa moustache

La chanteuse - look masculin des pieds à la tête - a raflé le Prix d'interprète féminine de l'année! Elle aussi a osé, et c'est un vent de fraîcheur qui soufflait sur ce Gala.

Paméla Lajeunesse ADISQ

Les cheveux

La chevelure longue et naturelle d'Andréanne A. Malette

De ce blond tirant sur le châtain à la mise en plis, elle affiche une crinière qu'on envie.

Paméla Lajeunesse ADISQ

La nouvelle coupe de cheveux de Claudine Prévost

Les cheveux plaqués en arrière dégagent son visage pour une allure tendance qui lui va à ravir.

Paméla Lajeunesse ADISQ

La fraîcheur de Charlotte Cardin

La chanteuse et mannequin sait mieux que personne appliquer ce précepte: le moins est le mieux - ce qui colle parfaitement à sa personnalité. Teint naturel, cheveux à la Jane Birkin, elle est toujours magnifique.

Paméla Lajeunesse ADSIQ

La simplicité chic des soeurs Boulay

Teints naturels, bouches délicatement soulignées, le duo est dans une parfaite opposition, un bel exemple d'élégance simple.

Paméla Lajeunesse ADISQ

Le glow de Magalie Lépine-Blondeau

Cheveux plaqués en arrière et maquillage travaillé, ici c'est le glow qui domine cette mise en beauté sophistiquée.

Paméla Lajeunesse ADISQ

Pour voir toutes les photos de ce Gala de l'ADISQ 2018 dans la galerie ci-dessous.