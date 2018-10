Serait-ce une petite révolution pour le réseau social à l'oiseau bleu?

Plusieurs médias ont avancé lundi que Twitter pourrait enlever le bouton «j'aime» à ses utilisateurs, une information que les communications de l'entreprise ont vite fait de clarifier.

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW — Twitter Comms (@TwitterComms) 29 octobre 2018

«Comme on dit depuis un bout, nous sommes en train de repenser tout à propos du service pour s'assurer que nous encourageons une conversation saine, ce qui inclut le bouton j'aime. Nous sommes dans les premiers stades du travail et n'avons aucun plan pour en parler maintenant», écrit la compagnie.

The Telegraph rapportait lundi matin que le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, n'était pas un fan du bouton, et qu'il affirmait que la compagnie allait s'en défaire. Avant d'adopter le bouton «j'aime» en 2015, Twitter offrait à la place la fonction favoris, qui permettait de classer des tweets à lire plus tard. Elle était définie par un bouton en forme d'étoile.

Twitter est d'autre part en guerre avec les fausses nouvelles. Le réseau social a fermé plus de 70 millions de comptes suspectés de propager de fausses informations en deux mois, cet été.

Plusieurs abonnés ont réagi négativement à cette idée sur la plateforme, soutenant qu'enlever le bouton «j'aime» n'aidera en rien à améliorer la qualité des échanges sur le réseau social.

NOOOOOOOOOOO ! C'est quoi cette merde ! Le bouton j'aime, il est pas pédophile, pas raciste et il diffuse pas de vidéos de décapitation d'humain (entre autre, et je parle que de trucs que j'ai déjà vu sur Twitter) alors pourquoi c'est lui qu'ils veulent supprimer, le pauvre... https://t.co/sMyrioLjqk — 🎃 悲しい生活 🎃 (@GabrielRilaen) 29 octobre 2018

Entre tout les comptes racistes, misogynes, cequevousvoulez-phobe et enlever le bouton j'aime qui changera rien... Twitter prend heureusement la bonne décision ! https://t.co/p8e2PHS5EK — ANTIR⭐️⭐️🇫🇷 (@2typesdprs) 29 octobre 2018

Quelle idée stupide, le bouton "j'aime" marque l'approbation de tel ou tel propos/images sans avoir à flooder la tl de nos followers et accessoirement la fin de la discussion. Il est simplement essentiel au Twitter qu'on le connaît aujourd'hui. https://t.co/8e62lvsbvu — 🛴🎩 (@DutertEtet) 29 octobre 2018

The only way I'd be ok with Twitter removing the "like" button is if they brought back the "favorite" button — Ben Stone (@TheeBenStone) 29 octobre 2018

«La seule façon avec laquelle je serais ok si Twitter enlevait le bouton "j'aime" est s'ils ramenaient le bouton "favoris".»

Twitter is removing the "like" button because @jack doesn't "like" it.



What kind of company makes a moron like that their CEO — Timothy Reavis (@TimothyReavis) 29 octobre 2018

«Twitter enlève le bouton "j'aime" parce que @Jack ne "l'aime" pas. Quelle sorte de compagnie fait d'un tel moron son PDG?»

Yeah Twitter, conversations on twitter are definitely bad because of the like button



what does that even mean? — ProbablyJacob (@ProbablyJacobIO) 29 octobre 2018

«Ouais Twitter, les conversations sur Twitter sont définitivement mauvaises à cause du bouton j'aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire?»

Dear @jack ,



Instead of removing the 'like' button, why don't you start allowing people to edit their tweets?



Sincerely,

Every Twitter user in the world

https://t.co/iQVEGRHlWw — Jenna Moquin (@JennaMoquin) 29 octobre 2018

«Cher @Jack, au lieu d'enlever le bouton "j'aime", pourquoi tu ne commences pas par permettre aux gens d'éditer leurs tweets? Sincèrement, tous les utilisateurs de Twitter au monde.»