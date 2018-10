Valérie Carpentier partage ses pires looks avant le Gala de l'ADISQ 2018

En vue de ce 40e Gala de L'ADISQ 2018 animé par Louis-José Houde, Valérie Carpentier a partagé ce qu'elle a décrit elle-même ses pires looks à vie. Pour accompagner ces clichés sur Instagram, voici le message de la chanteuse.

«Salut💕 J'm'en viens gâcher votre feed instagram!! 🙌😍 Le Gala de L' #ADISQ approche à grands pas... rappelons-nous qu'il est important d'être indulgents envers les gens qui portent des t-shirts s.v.p. ❤️ on se souvient à quel point @safianolin fut jugée injustement... 😤 question de mettre tout ça en perspective, voici une rétrospective de mes PIRES LOOKS À VIE parce que c'est pas grave ces choses-là. (Et parce qu'honnêtement, mes moments disgracieux me font beaucoup rire et je suis vraiment ravie de vous les partager 😂😍) Amusez-vous! Qu'on porte ou non une belle robe dimanche, l'important c'est d'être bien! Tâchons d'être beau à l'intérieur... 🙏❤️ #monpirelookever#outfi»

L'ADISQ annonce plusieurs performances musicales pendant la cérémonie, dont un numéro spécial pour son 40e anniversaire, qui mettra en vedette notamment Isabelle Boulay, 2Frères, Galaxie et Pierre Lapointe.