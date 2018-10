Une victime de la synagogue de Pittsburgh originaire de Toronto

Un rabbin a confirmé qu'une des 11 victimes tuées dans la fusillade survenue dans une synagogue de Pittsburgh, samedi, avait grandi à Toronto.

Selon un message publié sur Facebook par le rabbin Yael Splansky, Joyce Fienberg, âgée de 75 ans, a grandi dans la communauté du temple de Holy Blossom, situé dans le secteur York à Toronto.

M. Splansky ajoute que Mme Fienberg a célébré son mariage au temple et que sa photo de confirmation orne le mur d'honneur.

Mme Fienberg a passé la plus grande partie de sa carrière de chercheuse au Centre de recherche et de développement sur l'apprentissage de l'Université de Pittsburgh, où elle a étudié l'apprentissage en classe et dans les musées.

Les autorités ont rapporté qu'un homme a ouvert le feu à l'intérieur de la synagogue Tree of Life, samedi, lors d'une cérémonie religieuse, tuant huit hommes et trois femmes, avant d'être blessé et arrêté par une équipe d'intervention tactique de la police.

Le suspect, Robert Gregory Bowers, fait face à de nombreuses accusations pour meurtres et crimes haineux.