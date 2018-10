«Occupation Double Grèce»: papillonnements, zizanie et un nouveau candidat

L'arrivée de Jessika au début de la semaine a semé la zizanie dans le «couple» formé de Renaud et Maude, et les choses ne se sont guère améliorées dans l'épisode d'Occupation Double Grèce diffusé ce dimanche 28 octobre, sur les ondes de V.

Eh non, ce n'est pas la chanson qu'Olivier a écrite et interprétée sur le bord du feu spécialement pour Pézie en Slovénie qui a retenu l'attention, même si celle-ci a convaincu les principaux intéressés d'exprimer ouvertement leurs sentiments amoureux.

Papillonner pour mieux semer la zizanie

Plus tôt cette semaine, Jessika et Gregory ont reçu le privilège de sauver quatre candidats de l'élimination. Après Renaud et Alexandra B., les nouveaux venus ont protégé Catherine et Andrew lors du bruyant party «Su'a Pop».

Durant cette soirée (visiblement bien arrosée), Andrew a voulu s'imposer comme un fin stratège, tandis que Renaud, Gregory et Jonathan étaient bien déterminés à papillonner, au grand dam de certaines candidates.

Surtout affichée avec Andrew, Catherine a de nouveau été déstabilisée par l'intérêt que lui portait Jonathan.

De son côté, Renaud a continué de faire savoir qu'il avait «flashé bin raide» sur Jessika.

Le «fin Renaud» a d'ailleurs pu passer un bon moment avec la jeune femme dans un quartier de clémentine gonflable, et cette dernière n'est pas demeurée insensible à ses charmes, déclarant dans le confessionnal qu'elle «lui frencherait la face».

Renaud a ensuite dû faire face à Maude, qui a éclaté en sanglots devant lui, allant jusqu'à lui demander de l'éliminer dans une discussion qui nous a vite rappelé les innombrables prises de bec entre Joanie et Sansdrick à Bali.

Ce n'est pas qu'elle ne comprenait pas, mais elle ne comprenait pas cr*sse... Renaud

Renaud a tenté de justifier le fait qu'il n'avait pas adressé la parole à Maude auparavant durant la soirée, mais il fut tout sauf convaincant. Il a ensuite tenté de se rattraper en répétant à Maude qu'elle était toujours son Top 1, même s'il désirait papillonner avec Jessika.

La production a d'ailleurs eu l'excellente idée à ce moment d'alterner entre cette chicane et l'énième échange de salive entre Olivier et Pézie.

À la fin de l'émission, les garçons et les filles ont dû délibérer chacun de leur côté pour s'entendre sur la personne du sexe opposé qui devrait quitter l'aventure cette semaine, sans savoir laquelle des deux maisons serait affectée. Les filles ont décidé d'exclure Gregory, tandis que le choix des garçons s'est arrêté sur Maude.

Au terme de cette élimination mystère, Gregory a finalement été éliminé.

Cette semaine, les candidats apprendront quelle fille aurait été éliminée si le scénario avait été différent. Ça promet!

On souhaite la bienvenue à ...

Comme le veut la tradition, un nouveau candidat fera son entrée dans les maisons ce lundi.

Le dernier candidat masculin de la saison se prénomme Nikola, un mannequin de 25 ans originaire de Montréal qui, selon les dires de l'animateur Jay Du Temple, en déstabilisera plus d'une dès son arrivée.

Occupation Double Grèce est diffusé du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.