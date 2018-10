La créativité est toujours à l'honneur sur le tapis rouge du gala de l'ADISQ. La 40e édition n'a pas fait exception. Les vedettes québécoises du monde de la musique nous ont offert des surprises vestimentaires.

L'animatrice Valérie Roberts s'est abandonnée dans les mains de la styliste Sabrina Deslauriers et a osé les paillettes mauves et le très tendance pantalon à carreaux. Claude Bégin a fait tourner les têtes avec son look coloré assorti d'un jeans trouvé chez Simons.

Magalie Lépine-Blondeau qui fait habituellement des choix stylistiques à la fois chics et sobres nous a étonnés avec une robe un peu plus tape-à-l'oeil d'un vert émeraude aux épaules XXL, et au décolleté plongeant orné de plissés.Très années 80!

Fanny Bloom nous a aussi laissé pantois avec un look ultra vitaminé tout en transparence.

La chanteuse Lydia Képinski a, elle, était plus rock. Sa robe munie de chaînes et de résille signée Guillaum Chaigne, un créateur québécois, avait du chien.

Parmi les plus élégants, on note Annie Villeneuve en Janie McLaughlin, Andréanne A. Malette dans une sublime robe Laurie TB, et Corneille en Tiger of Sweden.

Voyez tous les looks les plus surprenants :

Claudine Prévost HuffPost Québec Ce rouge vif va à merveille à l'animatrice. La matière, la longueur et la boucle XXL à la taille de cette robe choisie par la styliste Olivia Leblanc nous a séduit.

Andréanne A. Malette HuffPost Québec Cette robe Laurie TB à la fois chic et sexy magnifie la star. La coupe est juste parfaite: les manches amples, les revers larges, l'ouverture de la jupe à l'avant. Un look vraiment réussi. Les chaussures d'un jaune bien vitaminé n'étaient pas nécessaires, mais lui garantissent que les regards restent sur elle.

Fanny Bloom HuffPost Québec La chanteuse avait l'air d'un bonbon bien acidulé sur le tapis rouge. Un look fatal qu'on n'oublie pas.

Magalie Lépine-Blondeau HuffPost Québec L'actrice qui fait habituellement des choix stylistiques à la fois chics et sobres nous a étonnés avec une robe un peu plus tape-à-l'oeil d'un vert émeraude aux épaules XXL, et au décolleté plongeant orné de plissés.

Valérie Roberts HuffPost Québec L'animatrice s’est abandonnée dans les mains de la styliste Sabrina Deslauriers et a osé les paillettes mauves et le très tendance pantalon à carreaux.

Claude Bégin, Karim Ouellet et leurs accompagnatrices HuffPost Québec On ADORE les messieurs qui osent la couleur et les motifs. Ces deux-là ressortaient vraiment du lot. Coup de coeur pour le manteau orange vif de Karim Ouellet.

Pierre Lapointe HuffPost Québec Abonné à l’extravagance vestimentaire, l’auteur-compositeur-interprète y est allé d’une tenue à la fois chic et originale. La couleur, l’imprimé et l’agencement sont sublimes.

Olivier Dion HuffPost Québec Élégant à souhait!

Valérie Carpentier HuffPost Québec Un look frais et chic.

Eman X Vlooper HuffPost Québec Très urbains, fidèles à leur identité musicale.

Ariane Moffatt HuffPost Québec Cette robe en velours magnifiait la star. La couleur est parfaite!

Hubert Lenoir et sa gang HuffPost Québec Évidemment. Lisez aussi ce texte : Impossible de manquer Hubert Lenoir à l’ADISQ

HuffPost Québec

Marie-Christine Proulx HuffPost Québec Ce motif léopard rouge vif ne peut pas passer inaperçu. Les magnifiques jambes de l'animatrice non plus!

Klô Pelgag HuffPost Québec La chanteuse est fan des looks excentriques, mais pour ce 40e gala de l'ADISQ, elle a peut-être poussé la note un peu trop loin. Elle portait un complet masculin et même... une moustache qui n'est pas passée inaperçue. Était-ce un déguisement d'Halloween, c'était pour critiquer les différences entre les genres ou juste pour faire jaser?

Lydia Képinski HuffPost Québec La chanteuse a opté pour un look ultra rock qui avait du chien. Sa robe munie de chaînes et de résille est signée Guillaum Chaigne, un créateur québécois.

Annie Villeneuve HuffPost Québec La chanteuse était élégante dans sa robe noire Janie McLaughlin.

HuffPost Québec Pas certain du choix des matières, mais c'est un look qui capte l'attention.

Voyez toutes les photos du tapis rouge :