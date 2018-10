Si c'est toujours une partie de plaisir, il n'est pourtant pas facile de dresser un palmarès des plus belles tenues... Voici les looks préférés de la rédaction pour ce 40e Gala de l'ADISQ - un anniversaire marquant pour cette cérémonie qui couronne les artistes musicaux de l'année.

Voici donc notre top 4 de ce tapis rouge.

Le coup de coeur de Jean-François Vandeuren, chef de pupitre Divertissement

«Hubert Lenoir pour l'originalité imbattable de sa tenue, une robe en soie et dentelles associée à des bottes à talons qui montent mi-mollets, sans oublier les bijoux qui viennent terminer sa tenue immanquable. On n'en attendait pas moins du coloré personnage.»

Paméla Lajeunesse Adisq

La robe coup de coeur de Philippe Lépine, journaliste Bien-être

« Cette robe Laurie TB à la fois chic et sexy magnifie la star. La coupe est juste parfaite: les manches amples, les revers larges, l'ouverture de la jupe à l'avant. Un look vraiment réussi. Les chaussures d'un jaune bien vitaminé n'étaient pas nécessaires, mais lui garantissent que les regards restent sur elle.»

Paméla Lajeunesse ADISQ

La tenue coup de coeur de Beatrice Roy-Brunet, journaliste au pupitre

«Annie Villeneuve est très élégante dans sa robe noire. Le col du modèle qui dégage ses épaules va à ravir avec sa mise en plis. Mention spéciale à ses souliers qui ajoutent une touche d'originalité à la tenue!»

Paméla Lajeunesse ADISQ

Les tenues coups de coeur d'Elsa Vecchi, directrice Bien-être

«Les soeurs Boulay qui se la jouent en noir et blanc ultra chics. Mélanie et Stéphanie affichent des silhouettes à la fois minimalistes et élégantes parfaitement contrastées synonymes d'élégance de pieds en cape.»

Paméla Lajeunesse ADISQ

Pour voir toutes les photos du tapis rouge dans la galerie ci-dessous

Galerie photoToutes les photos du tapis rouge du Gala de l'ADISQ 2018 Voyez les images Gala de l'ADISQ 2018: les tenues préférées de la rédaction 1/ 146













Toutes les photos du tapis rouge du Gala de l'ADISQ 2018 1/ 146















Retour sur le meilleur du Gala de l'ADISQ 2017