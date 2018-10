En une semaine, les États-Unis ont vu les crimes haineux prendre toute l'espace médiatique. D'abord, un homme a envoyé plusieurs bombes chez des démocrates bien en vue, un homme blanc a abattu deux Noirs dans une épicerie sans raison et un troisième a pénétré dans une synagogue armé jusqu'aux dents pour abattre 11 personnes.

Certains Américains se tournent dans ces temps difficiles vers leur président, mais ce dernier leur a offert une image qui leur restera probablement en tête pour les mauvaises raisons.

Montant à bord d'Air Force One, samedi, Donald Trump a nonchalamment déposé son parapluie ouvert en haut de l'escalier.

Unbelievable -- Trump doesn't know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz — Aaron Rupar (@atrupar) 27 octobre 2018

«Incroyable - Trump ne sait pas comment fermer un parapluie, alors au lieu de le fermer et de l'amener à bord d'Air Force One avec lui, il le laisse tomber à l'extérieur de l'avion.»

Ce clip du président des États-Unis a été partagé plus de 4000 fois en date de dimanche après-midi. Parmi les utilisateurs de Twitter qui l'ont vu, beaucoup y ont vu une métaphore avec le climat social actuel, au sud de la frontière.

Trump is Trump

The plane is money

The umbrella is our well being https://t.co/JCkkrhS69v — amber ruffin (@ambermruffin) 27 octobre 2018

«Trump est Trump. L'avion est de l'argent. Le parapluie est notre bien-être.»

This umbrella is violence in the USA. Trump built it up, left it at the door, and then calmly just walked away from it while it does it's thing... https://t.co/AufsxLTXKt — Charlie McEwan (@CharMcew) 27 octobre 2018

«Ce parapluie est la violence aux États-Unis. Trump l'a construite, laissée à la porte, et a ensuite quitté en douce pendant qu'elle faisait son oeuvre...»

Metaphor alert. Trump cannot close his umbrella as he boards his plane. Just leaves it there. An upturned, abandoned umbrella, rolling about in the wind. pic.twitter.com/4mOsSdfkz2 — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) 27 octobre 2018

«Alerte à la métaphore. Trump ne peut fermer son parapluie alors qu'il embarque sur son avion. Le laisse là. Un parapluie ouvert, abandonné, errant dans le vent.»

A visual metaphor for his life.



As soon as something/someone is of no use to him anymore he discards it/them like he did the umbrella.#trumpbrella#Trumphttps://t.co/D1MVHg1rNG — Simon Saunders (@Mr_MuddyPuddle) 28 octobre 2018

«Une métaphore visuelle de sa vie. Aussitôt que quelque chose/quelqu'un ne lui est plus d'utilité, il s'en débarrasse comme avec le parapluie.»

La vidéo du président a aussi suscité un bon nombre de réactions, comme celle de l'acteur Zach Braff.

I've travelled all over the world. I've never seen another human being do this before. https://t.co/7tfxcCLig4 — Zach Braff (@zachbraff) 27 octobre 2018

«J'ai voyagé partout dans le monde. Je n'ai jamais vu un autre être humain faire ça avant.»

Well, we can add "close an umbrella" to the seemingly unending list of useful & easy household tasks trump has probably never performed. — Dannem (@Dannem) 28 octobre 2018

«Bon, on peut ajouter «fermer un parapluie» la liste apparemment sans fin de tâches utiles et sans fin que Trump n'a jamais réalisées.»

Quelques supporters ont toutefois défendu le geste du président.

When liberals have to use a video of President Trump using an umbrella just because they have no legitimate ways of criticizing him #MAGA — Joe Tock (@Jtock13) 28 octobre 2018

«Quand les libéraux ont besoin d'utiliser une vidéo du président Trump avec un parapluie par qu'ils n'ont aucune façon légitime de le critiquer.»

Remember, Mr. "I Think I Am King Obama", used to have someone else HOLD THE UMBRELLA FOR HIM? What a Wimp! ~ #Trump Is The Man ... He Can Carry His Own Umbrella, Unlike "Soft Hands" Obama. — Ocean_Patriot (@OceanPatriot9) 28 octobre 2018

«Vous vous rappelez de M. "Je-pense-que-je-suis-le-roi-Obama" qui avait quelqu'un qui TENAIT SON PARAPLUIE POUR LUI? Quelle mauviette! Trump est l'homme de la situation... il peut tenir son parapluie, par comme "mains douces" Obama.»