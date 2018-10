Valérie Taillefer livre un bouleversant témoignage après la mort de James Accurso

Valérie Taillefer a livré un poignant témoignage à la suite de la mort de James Accurso, surnommé Jimmy.

Tout en livrant un hommage à son amoureux décédé, la populaire designer d'intérieur a raconté l'histoire de sa relation, qui était demeurée loin des regards du public et des médias jusqu'ici.

«Hier matin, la vie est venue m'arracher le cœur. Je vivais la plus belle histoire d'amour. C'était si beau et si authentique, que je l'ai gardé pour moi. Je ne vous avais pas parlé de lui. Avec mes deux filles, c'était ce que j'avais de plus précieux, et je désirais le garder pour moi, parce qu'il aimait une vie très privée, loin des regards», écrit-elle sur sa page Facebook.

Le couple s'était rencontré la première fois lorsqu'ils étaient adolescents. «Ce fut un coup de foudre profond», explique Taillefer.

«Nous avons grandi ensemble pendant les 6 ou 7 années suivantes. Nous étions vraiment inséparables. J'habitais avec lui, on allait au cégep ensemble, on passait tous nos week-ends sur son bateau jaune ... nous étions comme les 2 doigts de la main. Nous nous sommes séparés, tous 2 à contrecœur, lorsqu'il avait 25 ans. Nos familles étant compétitrices en affaire, certaines personnes s'opposaient alors à notre union.»

Son chemin croise à nouveau celui d'Accurso en 2017. «Mais le destin nous a remis sur le même chemin, un soir d'été en 2017, pour nous rappeler que nous étions tellement faits l'un pour l'autre. Depuis ce mois d'août, nous avions retrouvé le bonheur et surtout le grand amour. Il n'y a pas de mot pour vous expliquer à quel point je l'aimais. Mes amis et ma famille vous le diront, nous étions profondément amoureux, et très bien ensemble», raconte-t-elle.

Après avoir livré un vibrant témoignage d'amour à James Accurso, Taillefer s'adresse à son conjoint. «Tu me manques tellement, et tu me manqueras chaque minute du reste de ma vie. Nous avions un amour que très peu de gens connaîtront. Un amour absolu. Nous nous sommes attendus pendant toutes ces années, et nous nous sommes retrouvés. Attends-moi encore.»

La Sûreté du Québec (SQ) avait confirmé peu après 9h00, vendredi, que l'homme qui avait péri dans un accident de la circulation survenu dans les Laurentides très tôt dans la nuit était James Accurso, 43 ans, fils de Tony Accurso, entrepreneur en construction bien connu.