HBO embauche une «coordinatrice d'intimité» pour éviter les abus pendant les scènes de sexe

C'est une nouvelle conséquence de la vague #MeToo. Pour le tournage de la deuxième saison de la série "The Deuce", commencée il y a plusieurs semaines, la chaîne HBO a embauché une "coordinatrice d'intimité" pour les scènes de sexe. Objectif: entourer les acteurs dans ces moments intimes et veiller à ce que tout soit fait avec leur consentement.

HBO a indiqué en septembre, à l'occasion d'une interview du créateur de "The Deuce" (également à l'origine de "The Wire") David Simon dans Rolling Stone, que toutes les "scènes d'intimité" des séries qu'elle produit seraient désormais réalisées avec la présence d'un "coordinateur d'intimité".

