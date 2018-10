La Toile a fait le saut lorsqu'elle a vu la dernière publication Instagram du mannequin Chrissy Teigen, la femme du chanteur John Legend. Celle qui donne régulièrement des nouvelles de ses enfants sur les réseaux sociaux y est allé d'une photo de son petit Miles Theodore, le portrait craché de son père.

Oui, tous les bébés ressemblent d'une manière ou d'une autre à leurs parents, mais sur cette photo, la ressemblance père-fils est indéniable. On dirait quasiment que la tête du papa de 39 ans a été photoshoppé par-dessus la bouille du petit.

Quelques célébrités ont aussi reconnu les similitudes, dont l'animateur du Daily Show, Trevor Noah, ou encore la chanteuse du groupe Fifth Harmony Lauren Jauregui qui a écrit sous la photo de Chrissy : «Au moins, il n'y aura jamais d'article de tabloïd questionnant la paternité». En effet.

Pour ceux qui vivent sous une roche depuis le début des années 2000, voici à quoi ressemble John Legend :

Phillip Faraone via Getty Images PACIFIC PALISADES, CA - SEPTEMBER 20: John Legend attends Caruso's Palisades Village opening gala at Palisades Village on September 20, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images)

VOIR AUSSI :