Il la suivait de pièce en pièce dans le palais de Buckingham: Whisper, le dernier corgi de la reine Élisabeth II, race de petits chiens favorite de la souveraine britannique, est décédé, rapporte vendredi The Daily Mail.

La reine est "profondément attristée" par la disparition de ce fidèle compagnon bas sur pattes de 12 ans, qu'elle avait adopté en 2016 après le décès de son maître, un ancien garde-chasse de son domaine de Sandrigham, a détaillé le tabloïd.

