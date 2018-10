Pink initie sa fille Willow à la chanson et c'est très prometteur

Dans certaines familles, il semblerait que le talent soit héréditaire. Dans celle de Pink, en tout cas, cela se vérifie. Suivant les pas de sa mère, la fille de la chanteuse américaine dévoile à son tour un joli grain de voix.

Dans une vidéo partagée sur YouTube, ce mercredi 24 octobre, nous retrouvons Pink et sa fille Willow Sage Hart en studio à l'occasion de l'enregistrement de la réédition de l'album The Greatest Showman, bande-originale du film du même nom (dont la sortie est prévue pour le 16 novembre prochain). «Leur préféré de tous les temps», selon l'artiste récompensée aux Grammy Awards.

Mère et fille y interprètent un duo complice sur la chanson A Million Dreams, que Willow, tout juste sept ans, introduit seule sur le premier couplet. Encouragée par sa maman, mais déjà très à l'aise, la petite fille - dotée de l'oreille absolue - révèle ici sa prédisposition pour la musique, dont l'industrie lui est déjà familière.

Pink s'était déjà adressée à sa fille dans un discours très émouvant tenu l'année dernière aux MTV Video Music Awards, après que cette dernière lui ait dit qu'elle ne se trouvait pas jolie. «Ma chérie, non, on ne change pas. On aide les autres à changer pour qu'ils s'ouvrent à une plus large diversité de beautés», lui avait-elle répondu.

Si elle se concentre actuellement sur sa famille (son fils Jameson a quant à lui presque deux ans), la chanteuse se lancera dès 2019 dans une tournée internationale pour son dernier album Beautiful Trauma, sorti en 2017.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

