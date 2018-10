Mercredi 24 octobre se déroulait la fameuse soirée de la Fondation des Petits Rois, son 17e encan-bénéfice, qui a permis de récolter l'importante somme de 150 000$ en dons. Un événement animé par Geneviève Borne qui s'est jointe à Jean-Philippe Wauthier pour un encan à la criée des plus excitants.

Une somme qui permettra d'offrir à plus de 400 jeunes ayant une déficience intellectuelle modérée à sévère des écoles Saint-Pierre-Apôtre et Irénée-Lussier des projets allant de l'achat de matériel à l'ergothérapie et autres outils de développement et de stimulation chez l'enfant. Le tout ayant pour but d'encourager notamment la motricité et l'estime de soi.

« Ces dons permettront à la Fondation de poursuivre plusieurs projets qui visent à aider nos petits rois, ces enfants tout sourire, si forts et attachants, qui vivent avec une déficience intellectuelle, à une époque où l'argent pour aider leurs familles se fait rare », explique Vânia Aguiar, présidente de la Fondation.

Au cours de cette soirée illuminée par les sourires des enfant, Rick Hughes, Lulu Hughes, Marie-Josée Lord et le pianiste Richard Lupien ont offert des prestations enlevées. Les danseurs Vanesa Montoya et Célestin Boutin ont aussi offert une performance très remarquée, afin de souligner l'arrivée des Grands Ballets Canadiens au sein de la famille des Petits Rois.

La Maison intelligente de demain... aujourd'hui!

La Fondation a également profité de la soirée pour présenter en primeur un nouveau film « La Maison des Petits Rois » réalisé par le photographe de mode montréalais Dimitri Guedes, qui porte sur ce grand projet permettant l'intégration des jeunes dans la communauté par la technologie de la maison intelligente. «La Maison intelligente est une maison connectée avec un personnel spécialisé, où peuvent vivre les personnes de 21 ans et plus présentant une déficience modérée à sévère », explique Mme Aguiar.

Ce projet novateur prendra forme grâce aux appuis corporatifs et gouvernementaux et comblera des besoins importants en matière de services résidentiels pour les petits rois en quête d'autodétermination hors du cercle familial. La première Maison intelligente devrait voir le jour en décembre 2019.

