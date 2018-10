Les jouets sexuels viennent peut-être avec des instructions, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de les utiliser.

Plusieurs boutiques et sites érotiques vendent des accessoires directement ou indirectement conçus pour les hétérosexuels et les couples cisgenres, mais ça ne veut pas dire que les options sont nulles pour les couples LGBTQ+ voulant pimenter leurs nuits avec un nouveau joujou.

En fait, tous les duos peuvent facilement trouver de quoi les satisfaire... Surtout s'ils savent quoi chercher plus précisément.

«Je dis toujours aux gens que s'ils rêvent d'essayer quelque chose, même si le produit n'est pas commercialisé selon votre genre, orientation ou morphologie, foncez, affirme Julia Napolitano, éducatrice sexuelle à la boutique érotique Early to Bed. Si vous pensez que vous pouvez l'utiliser à vos propres fins, vous le pouvez probablement.»

Pour vous guider, on a demandé à certains sexperts expérimentés de nous recommander leurs jouets favoris pour les couples LGBTQ+. Les voici.

1. Lubrifiant

Bien pour: tout le monde!

«Le lubrifiant est un point de départ pour tout, dit Julia Napolitano. Le lubrifiant à base d'eau convient à la plupart des actes sexuels, car il est sans danger pour les jouets en silicone et convient à toutes les parties du corps. Les femmes doivent rechercher un lubrifiant sans glycérine, car la glycérine peut être un irritant vaginal. Le lubrifiant au silicone est plus lisse, mais plus difficile à laver, ce qui le rend idéal pour la stimulation externe et le sexe anal, mais Napolitano prévient qu'il ne faut pas l'utiliser avec des jouets en silicone.

2. Le dildo avec pied

Bien pour: tous les adeptes de la pénétration

Lisa Finn, une éducatrice sexuelle s'identifiant comme queer et travaillant dans une boutique érotique Babeland recommande le gode Shilo avec pied pour les jeux qui incluent une pénétration. «Pendant le sexe, la flexibilité du jouet lui permet de bouger avec le corps pour une sensation plus naturelle et de passer à de nouvelles positions de manière confortable et facile.»

«Si vous voulez tout le paquet (jeu de mots voulu), vous pouvez le coupler avec le Love Bump», dit Finn.

3. Le stimulateur Pulse III

Bien pour: tous ceux qui ont un pénis

Les tubes de masturbation sont toujours très appréciés par ceux qui ont un pénis, explique Finn, qui recommande le stimulateur de la marque Pulse. C'est un jouet qui utilise des pulsations pour stimuler les zones érogènes tout le long de la verge, en ciblant le frein et le tour du gland, riches en nerfs.

Bien que le Pulse soit un excellent jouet pour du plaisir en solo, il dispose également d'un second vibrateur externe pour stimuler les parties de votre partenaire. «De plus, il est contrôlable à distance, spécifie Finn, alors vous pouvez laisser votre partenaire prendre le contrôle de votre plaisir de l'autre côté de la pièce.»

4. Le dilatateur en silicone Inspire

Bien pour: les femmes trans

«Beaucoup de femmes trans qui choisissent de subir un changement de sexe physique se font recommander d'utiliser des dilatateurs afin de faciliter la pénétration, témoigne Andy Duran, directeur de l'éducation sexuelle sur la boutique en ligne Good Vibrations. Des ensembles comme celui de dilatation en silicone de la marque Inspire sont merveilleux, car ils aident non seulement à la dilatation, mais ils sont aussi merveilleux pour procurer du plaisir.»

5. Strap On sans bretelle de Realdoe

Bien pour: ceux qui recherchent un jouet qui pénètre

Les strap-on, godes à double face, sont souvent cités parmi les meilleurs jouets sexuels pour couples de lesbiennes, mais ils peuvent vraiment être utilisés par n'importe qui, déclare Napolitano.

Pour les couples formés d'hommes trans/femmes cisgenre, Mme Napolitano recommande le gode-vibrateur à deux faces sans bretelle Realdoe, et de varier les positions pour trouver celle qui vous convient le mieux avec le jouet. «Il est souvent plus facile de placer la personne qui reçoit la pénétration sur le dessus, tandis que le porteur est couché sur le dos.»

6. Le stimulateur clitoridien

Bien pour: les personnes qui ont un clitoris

Si vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme avec la simple pénétration, mais que vous trouvez que de tenir un jouet pendant la partie de jambes en l'air est à la fois difficile et dérangeant, vous n'êtes pas seule. Au lieu de cela, un stimulateur clitoridien tel que l'Eva II amènera vos ébats à un tout autre niveau. Il se glisse facilement sous vos lèvres à l'aide d'ailes flexibles, ce qui vous permet de ressentir une stimulation clitoridienne sans les mains lors de la pénétration.

7. BuckOff FTM Stroker

Bien pour: les hommes trans

Créé par la star du XXX transgenre Buck Angel, le Buck Off FTM Stroker est un excellent masturbateur pour les hommes trans qui ont peut-être connu une certaine croissance en prenant de la testostérone.

«De nombreux hommes transgenres trouvent que l'utilisation du Buck Off leur procure davantage une "sensation de pénétration" de leur phallus, par opposition à d'autres produits conçus pour un usage clitoridien», déclare Duran.

8. b-Vibe Rimming Plug

Bien pour: ceux qui aiment la stimulation anale

Duran affirme que le bVibe rimming plugest un incontournable pour ceux qui s'adonnent au plaisir anal.

«Son cou est doté de billes rotatives pour fournir une stimulation [qui] peut être ressentie dans tout le bassin. Il est également contrôlable à distance pour que votre partenaire puisse contrôler votre plaisir!»

9. Pinces à mamelons vibrantes Nipplettes

Bien pour: tout le monde

«Les hommes et les femmes peuvent ressentir des sensations [NDRL : de plaisir] intenses dans les mamelons», assure Laurel House, coach amoureuse et spécialiste du sexe chez My First Blush. Bien que les hommes aiment la stimulation de leurs mamelons, House dit que la sensation est probablement plus forte quand on a les hormones dans le tapis. «C'est souvent une poussée d'hormones qui augmente la sensation, ce qui rend les pinces à tétons particulièrement excitantes pour les femmes cis, les lesbiennes et les femmes trans».

