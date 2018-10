Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

BIRD BOX

Date de sortie : 21 décembre 2018

Réalisation : Susanne Bier

Distribution : Sarah Paulson, Rosa Salazar, Sandra Bullock

COLD PURSUIT

Date de sortie : 8 février 2019

Réalisation : Hans Petter Moland

Distribution : Emmy Rossum, Liam Neeson, Tom Bateman

THE FRONT RUNNER

Date de sortie : 21 novembre 2018

Réalisation : Jason Reitman

Distribution : Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

Date de sortie : 22 février 2019

Réalisation : Dean DeBlois

Distribution : Jonah Hill, Cate Blanchett, Kristen Wiig

MARY POPPINS RETURNS

Date de sortie : 19 décembre 2018

Réalisation : Rob Marshall

Distribution : Emily Blunt, Angela Lansbury, Meryl Streep

OUTLAW KING

Date de sortie : 9 novembre 2018

Réalisation : David Mackenzie

Distribution : Florence Pugh, Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson

VOX LUX

Date de sortie : 7 décembre 2018

Réalisation : Brady Corbet

Distribution : Natalie Portman, Jude Law, Christopher Abbott